Audi RS3 2024: potenza e innovazione ai massimi livelli

La nuova Audi RS3 è pronta a stupire ancora una volta gli appassionati. Arriva un nuovo restyling previsto proprio per quest’anno. Questo bolide così tanto apprezzato consolida la sua posizione tra le auto sportive più ambite. Dal suo debutto avvenuto ormai ben 13 anni fa, la RS3 è sempre stata uno status simbol di performance e design. Negli anni ne ha vendute di auto e ha toccato quota di oltre 80.000 unità. Adesso, questa nuova versione dell’Audi è più che pronta a superare ogni aspettative.

Il restyling della RS3 porta un aspetto diverso, migliorato. L’amata Audi è ancora più muscolosa e aggressiva di prima. Il frontale presenta un single frame esagonale, incorniciato da una griglia a rombi e prese d’aria più marcate che contribuiscono all’aura di sportività dell’auto. Le nuove luci diurne digitalizzate offrono invece firme luminose personalizzabili tramite il sistema MMI, una novità assoluta e mai vista nel modello. Persino la gamma di colori è stata aggiornata. Avremmo ora tinte esclusive e sgargianti come il verde Kyalami e il grigio Kemora. Sul lato posteriore della vettura troviamo invece un paraurti ispirato al Motorsport. Oltre questi vi è il doppio terminale di scarico RS dal look molto deciso. Entrambi gli elementi migliorano il sound del motore. I cerchi in lega da 19″, con il loro design a 5 razze a Y, sono disponibili di serie, con opzioni esclusive come quelli a 10 razze incrociate del pacchetto Audi Sport.

Motore migliorato ed interni più sportivi per la nuova Audi

La Nuova Audi RS3 cambia anche nel motore. Il modello ha in dotazione un favoloso 5 cilindri 2.5 TFSI. Questo motore tanto potente le consente di sprigionare ben 400 CV e 500 Nm di coppia. L’Audi può così avere un’accelerazione 0-100 km/h in soli 3,8 secondi e una velocità massima di 290 km/h. Il caratteristico suono del motore, potenziato dalle valvole variabili, rende la vettura ancora più unica, capace di distinguersi su ogni strada.

Gli interni della RS3 riprendono perfettamente il tema della sportività. I sedili sono quelli a guscio RS e presenta pannelli retroilluminati. Il volante è a 3 razze “tagliato” e i pacchetti design RS in rosso o verde aggiungono un tocco personale all’abitacolo. Di serie troviamo l’Audi virtual cockpit plus da 12,3″ ed uno schermo touch da 10,1″ per accedere direttamente a servizi come Spotify.