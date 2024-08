WhatsApp: presto potrai personalizzare le chat con nuovi Temi

Se sei un fan della personalizzazione, preparati ad avere una funzione fatta apposta per te! WhatsApp sta per lanciare un’opzione che cambierà il modo in cui viviamo le nostre chat e mandiamo i messaggi. Nella versione beta 2.24.17.19 per Android, c’è una nuova fantastica sezione dedicata appositamente ai temi delle chat. Questa porterà un tocco di colore e originalità alle tue conversazioni illuminando la tua giornata.

Finora, la scelta si limitava infatti a sole due opzioni: potevamo scegliere tra tema chiaro o tema scuro e fine. Adesso le cose stanno per cambiare radicalmente! Presto potrai non solo scegliere lo sfondo delle tue chat, ma anche personalizzare il colore delle bolle dei messaggi, proprio come avviene già da tempo su Telegram. Non è certo la prima volta che vediamo WhatsApp copiare il suo competitor più diretto, eppure, anche se in ritardo, l’app do meta continua da anni ad avere il primato.

WhatsApp sempre più colorato: un arcobaleno di personalizzazione

A quanto pare questa grandiosa nuova funzionalità darà molta più scelta con ben 10 temi diversi a propria disposizione per dare una spruzzata di colore alle chat. Già a giugno, la beta di iOS aveva mostrato un’anteprima delle opzioni cromatiche disponibili e ora sembra che gli sviluppatori stiano procedendo spediti anche su Android. La cosa entusiasmante è che, una volta creato il tuo tema preferito, questo verrà impostato come predefinito per tutte le tue chat. Immagina: lo sfondo e le bolle dei messaggi saranno esattamente come li vuoi tu!

Ancora più interessante è che questa modifica sarà visibile solo a te. I tuoi interlocutori, infatti, continueranno a vedere le chat con il proprio stile, esattamente come accade su Messenger o Instagram. Ognuno potrà personalizzare le conversazioni come meglio crede! Al momento, la funzione è ancora in fase di sviluppo a quanto pare ed è disponibile solo per i beta tester iscritti al programma. Pare però che stia facendo passi avanti sia su iOS che su Android e ciò fa ben credere che sarà presto tra le mani di tutti. Preparati a dare un tocco di colore alle tue chat WhatsApp. La personalizzazione sta arrivando e sarà fantastica!