Sono emerse online le prime immagini schematiche del Vivo X200. Il prossimo gioiello tecnologico del famoso marchio cinese. Questi disegni sono stati pubblicati da un noto leaker su Weibo. Essi mostrano immediatamente che, anche se il design del VivoX200 manterrà molte delle caratteristiche del modello precedente, ci saranno alcune lievi modifiche estetiche. Dal punto di vista estetico lo smartphone appare molto simile all’ X100. L’ unica differenza riguarda la presenza di un display piatto, che contrasta con i bordi curvi dei modelli più avanzati della serie. Al centro del retro del dispositivo si trova un ampio modulo fotografico rotondo, che occupa gran parte della metà superiore del pannello. Quest’ultimo ospita quattro fotocamere. Anche se le voci suggeriscono che il numero effettivo potrebbe essere tre. Proprio come la versione X100. Vi è però un flash LED situato nell’angolo in alto a sinistra del modulo.

Vivo X200: nuove caratteristiche e modelli in arrivo

Il Vivo X200 potrebbe essere l’elemento centrale di una nuova serie di cellulari. Secondo le ultime fughe di notizie, oltre alla versione base, il marchio ne presenterà anche una Pro con dimensioni simili e un’altra novità. Ovvero, una versione Mini con uno schermo compreso tra i 6,2 e i 6,3 pollici. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, l’X 200 disporrà di uno schermo tra i 6,4 e i 6,5” e una batteria da circa 5.800mAh. Ma soprattutto di un chip MediaTek Dimensity 9400, noto per le sue prestazioni elevate. Le fotocamere includeranno un sensore principale da 50MP, una lente periscopica per lo zoom e un obiettivo ultra-grandangolare. L’annuncio ufficiale è previsto per ottobre, e l’ultimo arrivato della famiglia Vivo, sarà uno dei primi smartphone a utilizzare il nuovo chip top di gamma di MediaTek. Promettendo così prestazioni all’avanguardia e innovazioni tecnologiche notevoli. Insomma, non ci resta che attendere nuove informazioni a riguardo. Certi che l’ omonimo brand non deluderà le aspettative.