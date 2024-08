Very Mobile: l’OFFERTA Very Unlimited ad un costo WOW

Ci sono tanti operatori al momento sul mercato, un’infinità di scelta che mette a dura prova. Le promo sono tantissime, ma non tutte sono ugualmente convenienti e non tutti i gestori hanno gli stessi favolosi vantaggi. Tra i tanti, uno dei migliori in assoluto è sicuramente Very Mobile. Se hai la fortuna di essere un cliente Very Mobile, potresti essere tra selezionato per accedere esclusivamente ad una nuova offerta ricaricabile: la Very Unlimited. Questa proposta sensazionale ha un mucchio di servizi e contiene tutto ciò che potrebbe servirti per una perfetta comunicazione.

Avrai attivandola chiamate illimitate verso ogni numero ed anche SMS senza fine. La cosa più allettante di tutte? I giga illimitati per navigare senza preoccupazioni sui dati ad una velocità superlativa data dalla rete 4G. Ma tutto questo pacchetto super quanto costa? Very Mobile lo propone ad alcuni utenti al prezzo folle di 10,99 euro al mese. Vuoi sapere un’altra cosa? Nessun costo di attivazione!

Very Mobile è pazzo ed offre ai suoi clienti un’offerta super

Questa offerta è perfetta per chi non vuole preoccuparsi di rimanere senza Giga o minuti, soprattutto se deve ancora partire per le tanto attese ferie. Anche viaggiando lontano, fuori Italia, grazie al Roaming nell’Unione Europea e nel Regno Unito, puoi utilizzare i tuoi minuti e SMS senza costi aggiuntivi. Per i dati, hai un limite di 11,70 Giga al mese fino al 31 dicembre 2024. Se superi però questa soglia, il prezzo a consumo è di soli 0,189 centesimi di euro per Megabyte, nulla non credi?

Questa offerta è riservata solo a te e se sei stato selezionato. Purtroppo non può essere trasferita a un’altra linea. Per verificare se puoi attivare Very Unlimited, basta accedere alla sezione “Offerta” nell’app Very Mobile e cliccare su “Gestisci offerta” ed avrai fatto. Se disponibile, potrai attivarla subito! Il costo del primo mese inoltre sarà scalato dal tuo credito residuo. Ricorda che l’utilizzo della SIM Very Mobile deve essere personale e conforme alle condizioni generali del contratto. Non perdere questa occasione strepitosa per ottenere minuti, SMS e Giga illimitati a un prezzo incredibile! Controlla subito la tua app Very Mobile e scopri se puoi attivare Very Unlimited.