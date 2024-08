Arrivano importanti novità per gli appassionati di calcio in Italia. DAZN ha ufficialmente ampliato la sua distribuzione attraverso una partnership con Prime Video, il servizio di streaming di Amazon. Questo accordo consente agli abbonati di Prime di accedere ai contenuti della piattaforma streaming tramite PrimeVideo Channels. Senza però la necessità di creare un account separato. L’offerta attualmente include i piani Start e Standard e sarà presto arricchita anche dal Plus. Così da offrire una serie completa di eventi sportivi, dal calcio alla pallavolo, dal basket alla boxe. Tutti visibili in contemporanea su una o due reti domestiche a seconda del piano scelto.

L’ accordo con DAZN apre le porte a PrimeVideo e forse a Sky

Tale iniziativa segna un passo molto importante per DAZN, che cerca appunto di ampliare la sua base di clienti attraverso Amazon. Insomma, grazie a questa nuova modalità, gli abbonati possono accedere ai contenuti sportivi direttamente dall’app Prime Video o dal sito web primevideo.com. Evitando di passare attraverso l’applicazione DAZN o il sito ufficiale. I prezzi per i vari pacchetti. Quello Start parte da 11,99€ al mese e lo Standard da 34,99€. Mentre il Plus arriverà a 59,99€, con la possibilità di abbonarsi mensilmente o con un contratto annuale.

Oltre a questa interessante integrazione, vi è un’altra grande novità che riguarda la Serie B. Anch’essa infatti si prepara al debutto sulla piattaforma di streaming di Amazon. Questo traguardo è stato reso possibile grazie a un accordo stretto di recente tra la LegaB e DAZN. Il presidente della Lega, Mauro Balata, ha annunciato durante l’Opening Day che i dettagli tecnici dell’accordo con Prime Video sono in fase di definizione. Ma presto gli abbonati potranno seguire il campionato cadetto anche qui.

Questa mossa strategica della Lega B potrebbe presto essere seguita da un ulteriore accordo commerciale con Sky. Così da ampliare, ancora di più, le opzioni per gli appassionati di calcio. Una collaborazione che aumenterà la visibilità del campionato e permetterá anche di