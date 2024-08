A vole se ne sente parlare un mo’ meno, ma anche il noto operatore telefonico virtuale 1Mobile ha dalla sua parte che dire vantaggiose è dir poco. Fino alla fine del mese di agosto, in particolare, gli utenti potranno attivare una delle super offerte di rete mobile proposte al momento dall’operatore. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte più convenienti.

1Mobile, super offerte mobile prorogate ancora almeno fino a fine mese

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha comunicato di aver prorogato le sue fantastiche offerte di rete mobile. Come da tradizione dell’operatore, gli utenti si troveranno di fronte ad una valsa scelta di offerte, una più conveniente dell’altra. Tutte queste offerte, come riporta ufficialmente l’opera virtuale, saranno disponibili all’attivazione ancora per qualche giorno.

Gli utenti potranno infatti attivare una di queste offerte fino il prossimo 31 agosto 2024. Tra queste offerte, una delle più convenienti è senz’altro 1Mobile Start X Plus Reward. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 20 GB di traffico dati per i primi due mesi e poi fino a 30 GB. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 30 sms da inviare verso tutti I numeri.

Il costo che gli utenti dovranno sostenere per avere questa offerta sarà di appena 4,49 euro al mese. Per chi ha bisogno di più giga per navigare, c’è poi ancora disponibile l’offerta di rete mobile denominata 1Mobile Top 150. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate senza limiti e fino a 30 SMS verso tutti i numeri. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo di 7,99 euro al mese, anche se il primo mese sarà proposto gratuitamente a 5 euro.

Per scoprire tutte le altre offerte dell’operatore, vi invitiamo a visitare comunque il sito ufficiale di 1Mobile.