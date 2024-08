WhatsApp, il trucco per recuperare i messaggi ma non solo

Molte persone hanno paura di ritrovarsi di fronte a dei messaggi cancellati in chat, sospettando poi qualsiasi cosa del loro interlocutore. Questa funzionalità in realtà fu introdotta da WhatsApp ormai diversi anni fa e consente infatti di cancellare un messaggio prima ancora che l’utente dall’altro lato possa leggerlo. In questo modo le persone possono praticamente rimangiarsi le parole o magari evitare che un messaggio finisca alla persona sbagliata anche se è stato effettivamente inviato.

Resta comunque una traccia: nella chat di WhatsApp l’interlocutore dall’altro lato potrà notare la dicitura: “questo messaggio è stato cancellato“. Esiste però un metodo per evitare questa evenienza, siccome qualcuno ci avrebbe lavorato su durante gli ultimi tempi. Per chi non lo sapesse infatti esistono delle applicazioni per WhatsApp di terze parti che possono annullare alcune delle funzionalità del colosso di messaggistica. Oltre a quelle interessanti per spiare le persone o per passare inosservati, c’è anche questa che potrebbe rendersi molto utile per chiunque.

WhatsApp: usando queste applicazioni potreste avere un grande vantaggio, eccone ben tre

Scaricando l’applicazione WAMR infatti le persone possono avere a disposizione una piattaforma che tiene traccia di tutti i messaggi in arrivo e li memorizza. In questo modo ad ogni notifica, il contenuto del messaggio in arrivo su WhatsApp verrà salvato all’interno di WAMR. In questo modo, anche se l’utente eliminerà il messaggio, chi c’è dall’altro lato potrà tranquillamente risalirvi.

C’è bisogno però di ricordare una cosa in particolare: per rendere funzionale WAMR, bisogna scaricarla fin dal principio. L’applicazione infatti “non è retroattiva“. Ciò significa che se volete recuperare un messaggio appena cancellato e non avete ancora WAMR sullo smartphone, resterete fregati. Onde evitare evenienze del genere, vi consigliamo di scaricarlo già adesso. Lo trovate sul web nel formato apk. L’applicazione almeno per il momento è gratuita e risulta anche legale al 100%.