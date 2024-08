TIM supera Vodafone e Iliad con 3 offerte: ecco 300 giga GRATIS in 5G

Sembra essere questo il periodo d’oro di TIM, un gestore che ormai è diventato una vera e propria pietra miliare nel mondo della telefonia. In ambito mobile l’azienda sta mettendo a ferro e fuoco la concorrenza, proponendo delle offerte già viste ma che arrivano con prezzi totalmente rivisitati.

Chi vuole scegliere questa volta TIM può farlo pagando poco ed avendo il massimo, siccome sono di nuovo disponibili le offerte della celebre gamma Power. Queste vantano i migliori contenuti al loro interno e soprattutto includono anche diverse possibilità, tra cui un periodo promozionale per il primo mese.

TIM: le nuove offerte della gamma Power sono ora attive, eccole a partire da 6,99 €

Ogni volta che tornano disponibili le offerte migliori di TIM gli utenti vanno all’assalto. La prima disponibile è sicuramente la più vantaggiosa del mercato, in quanto costa solo 9,99 € al mese ed offre tutto. La Power Special garantisce agli utenti la possibilità di avere minuti senza limiti con 200 messaggi e 300 giga in 5G.

Le altre due offerte costano 6,99 € al mese (Power Iron) e 7,99 € al mese (Power Supreme Easy). Entrambe hanno gli stessi minuti e messaggi dell’offerta precedente ma si distinguono per la connessione ad Internet: la prima offre 150 giga in 4G e la seconda 200 giga in 4G. In entrambi i casi ovviamente gli utenti possono pagare di più per avere il 5G.

Quando si parla di TIM è davvero difficile credere che ci siano dei prezzi così bassi ma questa volta è la realtà. Ovviamente tale privilegio non spetta a tutti, in quanto il gestore ha deciso di dedicarlo solo ed esclusivamente ad alcuni utenti. Chi proviene da Iliad o dai gestori virtuali infatti può approfittare della situazione portandosi a casa le offerte. Inoltre c’è un altro aspetto molto positivo: solo il primo mese infatti gli utenti potranno avere tutte e tre le offerte a costo zero.