L’estate è il momento perfetto per staccare e concedersi un po’ di meritato riposo. Sono sempre in molti gli italiani che, nonostante i recenti rincari, decidono di regalarsi una vacanza. Anche in questi casi, è però importante non dimenticare alcuni dettagli importanti legati alla sicurezza. A tal proposito, il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato un documento in cui vengono evidenziati alcuni suggerimenti utili in merito. Con il nome di “E-state in privacy” vengono invitati gli utenti a tutelarsi da possibili violazioni relative alla sicurezza.

Come vivere un’estate in sicurezza

Il primo passo fondamentale è quello di non pubblicare sui social media contenuti che mostrano il volto dei propri figli. Foto e video di questo tipo possono essere visualizzati ed utilizzati da malintenzionati

Inoltre, è consigliabile disattivare la geolocalizzazione dei propri dispositivi. In questo modo nessuno potrà sapere la posizione in cui ci si trova. Queste sono norme che valgono sempre, ogni giorno dell’anno.

Quando si va in vacanza, però è importante proteggere la propria abitazione e metterla in sicurezza con sistemi di allarme e videosorveglianza. Inoltre, è fondamentale usare diversi livelli di protezione per tutelarsi da possibili virus, soprattutto quando si parla di case smart.

Per quanto riguarda i propri dispositivi mobili, è utile evitare di memorizzare informazioni sensibili in caso di furto o smarrimento. È fondamentale, inoltre, ignorare messaggi ed email che offrono offerte sui viaggi, soprattutto quando richiedono dati bancari.

Per mettere in sicurezza i propri dispositivi da possibili attacchi online è, infine, utile non accedere a connessioni Wi-Fi pubbliche che possono esporre le informazioni personali.

Avere un atteggiamento responsabile è fondamentale quando si naviga in rete. In estate, con le vacanze e la ricerca di relax, si è portati ad abbassare le difese ed è qui che subentrano malintenzionati e cybercriminali. Per questo motivo è fondamentale tutelare la propria privacy e mettere in sicurezza tutti i propri dati personali.