In partenza? Ecco come preparare l'auto per la tua vacanza

Per alcuni l’estate sta finendo, per altri è appena cominciata. Anche se il periodo di fuoco delle partenze è ormai passato, ci sono ancora molti automobilisti che si preparano per lunghi viaggi in auto. Per evitare che un guasto imprevisto rovini le tanto agognate ferie, è fondamentale assicurarsi che la propria auto sia in buone condizioni così da non guastarsi e mandare tutto all’aria.

Per prima cosa in assoluto, bisogna verificare il motore dell’auto e i livelli dei liquidi. Controlla l’olio motore per assicurarti che sia tra i livelli di minimo e massimo indicati sull’astina. Il liquido refrigerante, indispensabile per evitare surriscaldamenti, deve essere sufficiente, ma stai molto attento alle indicazioni del produttore. Anche il liquido dei freni è fondamentale per la sicurezza! Assicurati che anche questo sia al livello giusto e che non ci siano perdite da qualche parte. Non sottovalutare poi il liquido lavavetri! Se si dovesse sporcare il parabrezza dell’auto ti servirà per continuare ad avere una buona visibilità.

Un auto perfetta per andare in vacanza senza pensieri

Ovviamente gli pneumatici meritano particolare attenzione. Verifica sempre il battistrada e sostituisci le gomme se sono usurate, non rischiare inutilmente. Controlla anche la pressione, regolando il tutto secondo le indicazioni del manuale dell’auto. Un controllo accurato dei fari è altrettanto importante e da molti sottovalutato. Accendi tutte le luci, compresi gli abbaglianti e quelle di posizione, per assicurarti che funzionino correttamente!

Considerato il caldo dei giorni passati, pensa anche all’aria condizionata della tua auto. Un climatizzatore efficiente è essenziale per sopravvivere se dovessi magari stare sotto al solo ore intere. Se l’aria non è sufficientemente fresca, potrebbe essere necessario ricaricare il fluido refrigerante. Verifica anche la batteria e controlla i terminali e la tensione. I freni, inoltre, devono essere in perfette condizioni! Sii certo che lo spessore delle pastiglie e lo stato dei dischi sia quello giusto. Non sottovalutare poi l’importanza dei tergicristalli! Se lasciano strisce o non puliscono bene, sostituiscili. Non aspettare l’ultimo momento! Una buona preparazione della tua auto ti permetterà di goderti le vacanze senza pensieri.