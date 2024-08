Wizz Air, recentemente criticata come la peggiore compagnia aerea del 2024 dal gruppo di consumatori Which?, ha lanciato una nuova iniziativa che potrebbe rivoluzionare il modo di viaggiare in Europa. La compagnia aerea ungherese ha introdotto un programma di abbonamento chiamato “All You Can Fly”, che offre la possibilità di voli illimitati a un prezzo promozionale di 499 euro per chi si iscrive entro il 15 agosto. Dopo questa data, il costo dell’abbonamento aumenterà a 599 euro.

Il nuovo abbonamento “ All You Can Fly”

Questo abbonamento consente di viaggiare su tutta la vasta rete di Wizz Air, che comprende circa 950 rotte in Europa, Nord Africa, Medio Oriente e Asia. Tuttavia, è fondamentale considerare alcuni dettagli prima di aderire. I voli possono essere prenotati solo 72 ore prima della partenza, il che potrebbe non essere ideale per chi preferisce organizzare i propri viaggi con largo anticipo. Inoltre, oltre al costo dell’abbonamento, i viaggiatori dovranno pagare un supplemento di 9,99 euro per volo e le spese per bagagli e scelta del posto sono escluse. Queste spese aggiuntive possono variare a seconda del peso del bagaglio e del periodo dell’anno, quindi è importante tenerne conto per evitare sorprese.

Nonostante queste limitazioni, l’abbonamento potrebbe rappresentare un ottimo affare, soprattutto durante l’alta stagione. Ad esempio, due viaggi di andata e ritorno last minute per una destinazione come Istanbul, che costano circa 250 euro ciascuno, potrebbero rendere l’abbonamento conveniente se sfruttato appieno.

Oltre al nuovo programma, Wizz Air offre anche il Multipass, che consente di prenotare un volo di sola andata al mese a partire da 34,99 euro. Questo servizio richiede prenotazioni con cinque giorni di anticipo e comporta un impegno di 12 mesi.

Il lancio del nuovo programma ha attirato critiche da parte di gruppi ambientalisti. Hannah Lawrence del gruppo Stay Grounded ha messo in discussione la sostenibilità del servizio, sottolineando che promuovere voli illimitati in un periodo di crisi climatica potrebbe aggravare il problema delle emissioni. Lawrence ha sollecitato l’introduzione di misure più severe, come tasse sui voli frequenti e investimenti nei trasporti sostenibili.

Wizz Air e la libertà di viaggiare (ma con qualche limite)

Silvia Mosquera, portavoce di Wizz Air, ha difeso il programma, affermando che l’abbonamento offre ai clienti la libertà di viaggiare a un prezzo fisso e di sfruttare opzioni di viaggio spontanee. Anche se il servizio è già disponibile per l’acquisto, non sarà attivo fino al 25 settembre, e sono disponibili solo 10.000 abbonamenti, con potenziali limitazioni basate sul Paese di residenza. Gli interessati possono trovare ulteriori informazioni e dettagli sui termini e le condizioni sul sito ufficiale di Wizz Air.