Sono ben quattro le offerte WindTre che ti permettono di ricevere uno smartphone a costo zero. Ognuna include nel prezzo un dispositivo differente e tutti hanno la possibilità di modificare la proposta optando per uno dei numerosi smartphone presenti in listino. In base al dispositivo scelto, WindTre potrebbe richiedere delle spesa extra da saldare mensilmente ma acquistando lo smartphone previsto dall’offerta non sarà necessario affrontare alcun costo. A differenza delle offerte operator attack, tutti hanno la possibilità di attivare una delle tariffe con smartphone incluso, a prescindere dal gestore da cui si effettua il trasferimento del numero o dall’attivazione di una nuova linea.

Le offerte WindTre con smartphone gratis

Le offerte WindTre con smartphone incluso nel prezzo sono: