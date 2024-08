Fin dal suo arrivo nelle nostre vite, l’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, ovvero WhatsApp, si è arricchita sempre più più tante piccole nuove funzionalità. Per quanto riguarda il punto di vista estetico, però, questa nota app di Mark Zuckerberg non ha mai stravolto nulla, proponendo nel tempo giusto qualche ritocco estetico. A quanto pare, però, l’app si appresta a sorprendere da questo punto di vista con una novità. Secondo quanto è emerso, infatti, su WhatsApp saranno introdotti a breve i temi colorati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WhatsApp si colora, in arrivo la nuova funzionalità dei temi colorati

A quanto pare Mark Zuckerberg apporterà molto presto qualche novità estetica su WhatsApp. Come già accennato in apertura, infatti, a breve dovrebbe essere introdotta una nuova funzionalità, ovvero i temi delle chat colorati. A rivelare l’arrivo di questa novità è stato come sempre il noto sito web WABetaInfo. La novità appena citata sarebbe stata infatti individuata nella versione 2.24.17.19 di WhatsApp per dispositivi Android.

Come sappiamo, in realtà, per il momento esiste già sull’app una funzionalità legata ai temi, ma che permette soltanto di scegliere tra due opzioni, ovvero chiaro o scuro. Con la novità appena intravista sulla versione 2.24.17.19, però, gli utenti dovrebbero essere in grado di cambiare colore praticamente su tutto, anche per quando riguarda le bolle delle chat. I colori tra cui scegliere, ovviamente, sarebbero diversi.

Gli utenti potranno quindi così creare dei propri temi a piacimento. In realtà, non è la prima volta che si intravede questa possibile novità cromatica su WhatsApp. Qualche tempo fa, infatti, erano già emerse in rete alcune indiscrezioni simili ma per quanto riguarda la versione dell’app per dispositivi IOS. Tutto lascia comunque pensare che lo sviluppo di questa nuova funzionalità sia ormai a buon punto. Vi terremo comunque aggiornati non appena emergeranno nuove informazioni.