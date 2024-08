Vodafone ruba utenti a Iliad e ai virtuali con le Silver: si parte da 7 EURO

Quando le offerte di Vodafone arrivano sul mercato, si fa sempre un resoconto di come ci si trova con il proprio provider. Effettivamente l’occasione di scegliere il gestore più performante dal punto di vista della rete mobile è sempre ghiotta ed è per questo che diversi utenti stanno valutando di approdare in Vodafone con una delle sue nuove Silver.

Queste straordinarie offerte sono attualmente disponibili per una cerchia ristretta di utenti, siccome non tutti possono sceglierle.

Vodafone mette in crisi tutti gli altri gestori, ecco le migliori offerte

Quando Vodafone interferisce nel mondo della telefonia mobile lo fa per prendersi tanti utenti. Questa volta molto probabilmente il bersaglio sarà centrato, siccome il provider anglosassone ha messo in conto di riuscire a devastare la concorrenza con le sue offerte della gamma Silver.

Il prezzo di 7,99 € riguarda proprio la prima delle due soluzioni, quella con minuti senza limiti e 200 messaggi ma soprattutto con 100 giga in 4G. Di certo la seconda offerta non è da meno, siccome con i suoi 9,99 € mensili garantisce gli stessi minuti e messaggi ma con 150 giga in 4G.

Ci sono delle cose da precisare per tutti coloro che vogliono scegliere una di queste due offerte di Vodafone. La prima è che c’è un periodo promozionale per quanto riguarda il prezzo mensile, mentre la seconda riguarda la possibilità di aggiungere dei giga a quelli quelli già presenti nelle offerte.

Partendo dalla prima situazione, chiunque dovesse scegliere una delle due soluzioni di Vodafone potrà beneficiare per il primo mese di un prezzo di soli 5 €. Si comincerà dunque a pagare il prezzo pieno solo dal secondo mese in poi.

Il secondo aspetto riguarda la possibilità di aggiungere 50 giga in più ad entrambe le offerte. Per poterlo fare gratis, bisogna sottoscrivere, altrettanto gratuitamente, il servizio di ricarica automatica conosciuto da tutti come SmartPay. È in questo modo dunque che le Silver potranno arrivare anche a 200 giga.