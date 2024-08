Emily in Paris torna su Netflix con la sua quarta stagione. Si tratta di un capitolo particolarmente atteso dai fan.

Dopo il finale sorprendente della terza stagione, che ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso, i nuovi episodi promettono di portare nuovi colpi di scena. Netflix ha però deciso di suddividere la quarta stagione in due parti. Mente la prima è disponibile proprio in questi giorni, per la seconda sarà necessario attendere. Ma quanto?

Emily in Paris: l’attesa seconda parte su Netflix

Gli ultimi cinque episodi della stagione 4 saranno disponibili sulla piattaforma a partire dal 12 settembre 2024.

Tale scelta strategica di dividere la stagione in due parti crea attesa e tiene alta la suspense tra gli spettatori. Il tutto mantenendo vivo l’interesse per le avventure di Emily.

La trama della serie Netflix riparte dal caotico finale del disastroso matrimonio tra Camille e Gabriel. Emily, ancora scossa dagli eventi, si trova a dover affrontare una situazione complicata. Prova sentimenti per due uomini, ma la gravidanza di Camille e i dubbi di Alfie complicano ulteriormente le cose.

Sul fronte lavorativo, Sylvie si ritrova a dover gestire una difficile questione proveniente dal passato per proteggere il suo matrimonio. Mentre l’Agence Grateau è alle prese con cambiamenti nel personale che potrebbero sconvolgere l’equilibrio del team. Nel frattempo, Mindy e la sua band stanno cercando di prepararsi al meglio per l’Eurovision. Quando però i fondi iniziano a scarseggiare, devono trovare modi creativi per continuare a inseguire il loro sogno musicale.

Mentre Emily e Gabriel lavorano insieme per raggiungere l’ambito traguardo della stella Michelin, la loro intesa è palpabile. Tuttavia, due grandi segreti minacciano di compromettere tutto ciò per cui hanno lavorato, gettando un’ombra su tutti i loro sogni.

La quarta stagione su Netflix di Emily in Paris si preannuncia dunque ricca di emozioni, intrighi e sorprese. I fan non vedono l’ora di scoprire come si evolveranno le vicende della giovane americana nella romantica Parigi.