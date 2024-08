Instagram sta sperimentando un cambiamento significativo nel formato delle immagini e dei video visibili nella griglia dei profili. Invece dei tradizionali quadrati, alcuni utenti stanno notando che i contenuti appaiono ora come rettangoli verticali, una modifica che ha sollevato un certo malcontento.

Il nuovo formato verticale dei post

Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha spiegato la ragione di questa evoluzione attraverso una Storia sul social network. Secondo Mosseri, la maggior parte dei contenuti caricati oggi su Instagram è di formato verticale, con proporzioni di 4:3 per le foto e 9:16 per i video. “Costringere tutto in un formato quadrato è piuttosto brutale”, ha dichiarato, aggiungendo che il quadrato, sebbene rappresenti una parte iconica della storia di Instagram, risale ai primi giorni della piattaforma, quando era l’unica opzione disponibile per le immagini.

Questo cambiamento riflette un adeguamento alle tendenze moderne e ai comportamenti degli utenti, che ormai prediligono contenuti in formato verticale. Tuttavia, il passaggio dai quadrati ai rettangoli non è stato accolto positivamente da tutti. Molti utenti hanno espresso delusione per la perdita del formato quadrato, che avevano utilizzato creativamente per organizzare e personalizzare la loro griglia del profilo. Per alcuni, questo significava che anni di lavoro per creare composizioni visivamente coerenti potrebbero andare perduti con la nuova impostazione.

Mosseri ha riconosciuto il disagio di coloro che hanno dedicato tempo ed energie a curare l’aspetto del loro profilo, ma ha sottolineato che la direzione intrapresa è quella di adattarsi alle forme più comunemente usate oggi. La scelta di puntare sui rettangoli verticali rispecchia la crescente popolarità dei contenuti in formato “Reel” e altre tendenze emergenti.

Nel frattempo, Instagram ha recentemente aggiornato anche un’altra funzionalità, aumentando il numero di elementi che si possono includere in un singolo post da 10 a 20. Non è ancora chiaro quando il nuovo formato della griglia del profilo sarà ufficialmente implementato per tutti gli utenti, ma il cambiamento rappresenta un passo ulteriore verso l’allineamento con le preferenze degli utenti e le tendenze attuali.