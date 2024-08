Con il lancio sul mercato di Android 15 potrebbe presto arrivare un nuovo aggiornamento anche per l’interfaccia dei dispositivi del robottino, ColorOS. A tal proposito, Digital Chat Station ha rilasciato alcune possibili informazioni riguardo l’evoluzione ColorOS e il suo stato di sviluppo. Sembra, infatti, che abbia avuto inizio una prima fase di test per l’interfaccia. Quest’ultimi, inizieranno su alcuni dispositivi OPPO Find X7 e OnePlus 12. Con l’introduzione di tali modelli ColorOS si espande, coinvolgendo un numero sempre più elevato di utenti. Inoltre, il recente aggiornamento promette di introdurre una serie di nuove funzioni che renderanno l’esperienza d’uso unica nel suo genere e sempre innovativa. Scopriamo nello specifico quali sono i dettagli fino ad ora disponibili a riguardo.

Nuovo aggiornamento per ColorOS 15

La prima fase di test verrà seguita da una seconda beta che comprenderà il rilascio su larga scala. In questo modo l’aggiornamento verrà diffuso ad un pubblico sempre più vasto. Secondo il leaker la diffusione totale avverrà entro la fine dell’anno.

L’arrivo della nuova versione ColorOS porterà sui dispositivi selezionati una serie di nuove funzioni. Tra quest’ultime spicca la presenza di un nuovo centro di controllo che ora risulta separato. Inoltre, sono comprese anche una schermata di blocco personalizzabile, una GPU maggiormente ottimizzata e le nuove finestre mobili. A ciò si uniscono anche nuove animazioni che risultano essere migliorate rispetto alle precedenti.

Inoltre, recenti indiscrezioni suggeriscono che ColorOS 15 potrebbe già essere preinstallato su determinati dispositivi. Nello specifico, si tratta della serie OPPO Find X8 e alcune unità di OnePlus 13. Non resta che attendere dichiarazioni ufficiali relative al rilascio su nuovi dispositivi. Inoltre, sarà possibile scoprire quale sarà l’evoluzione della nuova versione del sistema operativo Android.

Con ColorOS 15 e le nuove funzioni che andranno ad arricchire i dispositivi in questione, sarà possibile ottenere un’interfaccia aggiornata e pronta a rispondere alle esigenze di un numero sempre maggiore di utenti Android in tutto il mondo.