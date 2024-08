Google, di recente, ha lanciato i Pixel9, ma questi non sono soli. Sono infatti stati accompagnati da un’app innovativa chiamata Pixel Screenshots. Questo strumento promette di rivoluzionare il modo in cui le persone gestiscono e ricercano le informazioni nei loro screenshot. Sfruttando l’intelligenza artificiale avanzata, l’app è progettata per semplificare l’organizzazione e l’accesso alle immagini salvate sul proprio dispositivo. Pixel-Screenshots infatti è in grado di riconoscere il contenuto delle foto e di renderlo ricercabile. Permettendo così di trovare rapidamente dettagli e link relativi alle immagini salvate. Ad esempio, se uno screenshot cattura il dettaglio di un prodotto su un sito di e-commerce, l’app può identificarlo e fornire link diretti per ulteriori informazioni.

Pixel Screenshot: tutto ciò che occorre sapere

Nonostante le sue ambiziose promesse, Pixel Screenshots presenta però alcune limitazioni piuttosto importanti. Attualmente, l’app è esclusiva per i Pixel9 e non è disponibile per gli utenti italiani o in lingua italiana. Questo significa che, al momento, solo i possessori di smartphone del suddetto marchio possono usufruire appieno delle funzionalità basate sull’IA. Gli altri possono comunque provare a installare l’app su altri dispositivi Android scaricando il file APK condiviso online. Ma l’accesso alla funzione di ricerca intelligente è limitato. Infatti, per funzionare correttamente, la piattaforma richiede l’ultima versione del core IA di Google. Nonché servizi di calcolo privato che sono disponibili solo sui nuovi device.

Per chi decide di provare Pixel Screenshots su dispositivi non compatibili, l’app permette comunque alcune funzioni di base. Gli utenti possono organizzare gli screenshot in raccolte personalizzate, aggiungere note, e impostare promemoria per le immagini salvate. Insomma, in attesa che tale strumento diventi accessibile a un pubblico più ampio, ci sono altre opzioni per esplorare l’IA su dispositivi Android. Per ora quindi, bisogna accontentarsi ancora un po’ di utilizzare l’app nella sua forma limitata. In attesa

di ulteriori sviluppi e aggiornamenti.