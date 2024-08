Esselunga ESAGERA: iPhone a PREZZO SCONTATISSIMO

Esselunga si distingue sempre per le sue incredibili promozioni, e questa volta ti offre uno sconto eccezionale su uno dei dispositivi più desiderati. Lo store ti dà la possibilità di portare a casa dispositivi straordinari a prezzi che non troverai altrove. Basta visitare il negozio, scegliere i tuoi prodotti preferiti e riempire il carrello con articoli di altissima qualità a costi a dir poco pazzi. Ma attenzione, queste offerte non saranno disponibili per sempre! Hai a disposizione un tempo limitato per approfittarne, quindi non aspettare oltre!

Hai mai visitato un’Esselunga? Se la risposta è no, è proprio arrivato il momento di scoprire tutto quello che ti sei perso! Esselunga è il luogo perfetto se vuoi davvero risparmiare, più di qualunque altro store. Non parliamo solo di alimentari o articoli per la casa, ma anche di tecnologia all’avanguardia! Con un intero e gigantesco reparto dedicato ai dispositivi più moderni, ti propone i marchi più famosi, promozioni straordinarie e prodotti di qualità superiore. Che tu stia cercando uno smartphone, un tablet, un laptop, una TV, cuffie o uno smartwatch, troverai tutto ciò che desideri per il tuo shopping tecnologico. Sei curioso di sapere quale fantastico device ti aspetta? Ecco qui la sorpresa!

Il più grande iPhone ora in sconto da Esselunga

Ora in offerta da Esselunga, puoi trovare il magnifico Apple iPhone 15 Pro. Questo smartphone è assolutamente fantastico, con un display OLED da 6,1″ ti offre colori così vividi e dettagli tanto nitidi da sorprenderti. Grazie al potentissimo chip A17 Pro e all’innovativa Dynamic Island, l’esperienza d’uso che avrai a disposizione sarà eccezionale e super avanzata. La tripla fotocamera da 48+12+12 megapixel ti poi permette di scattare foto da urlo, come un professionista, e video in 4K con una qualità eccezionale anche a metri di distanza. Lo zoom digitale fino a 15x ti avvicina ogni dettaglio, ideale se ami concerti o i panorami mozzafiato. Inoltre, con il connettore USB-C, hai un dispositivo pronto extra versatile. Tutto questo può essere tuo ora a un prezzo imbattibile di soltanto 999 euro! Non lasciarti sfuggire questa occasione unica. Corri da Esselunga e scopri tutte le altre promozioni incredibili accedendo al sito che ti aspettano!