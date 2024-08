CoopVoce ASSURDA: bastano 5 EURO per avere una super PROMO

Probabilmente non c’è miglior periodo per tutti coloro che vogliono avere a disposizione una nuova offerta mobile da sottoscrivere. L’estate è infatti il momento dell’anno in cui le persone hanno tendenzialmente più tempo disponibile ed è per questo che valutano svariate ipotesi. Ci sono tantissimi gestori che riescono a garantire l’opportunità di poter cambiare, il tutto spendendo meno e concedendo molti più contenuti rispetto a quelli che garantivano le offerte precedenti nel caso di alcuni utenti desiderosi di cambiamento. Ovviamente ci sono alcuni gestori che riescono a dare molto di più la loro impronta e tra questi ci sono dei nomi altisonanti già visti in passato che hanno sempre dominato il mondo della telefonia mobile. Dopo aver detto questo, è obbligatorio citare il nome di CoopVoce, un’azienda che per quanto riguarda la telefonia mobile e fissa si reputa ed è reputata grande leader da anni a livello nazionale ed internazionale.

Questo gestore virtuale in questo momento vuole dare una forte impronta al mercato della telefonia mobile proponendo la sua offerta per eccellenza. La EVO 50 arriva con tanti buoni propositi e vuole prendersi una parte di quegli utenti che non vogliono il massimo ma vogliono pagare poco avendo tanto.

CoopVoce mostra la sua nuova EVO 50, offerta mobile piena di soluzioni

CoopVoce ha sul suo sito ufficiale attualmente quella che potrebbe essere l’offerta più conveniente. La nuova EVO 50, che costa solo 5,90 € al mese per sempre, permette di avere minuti senza limiti verso chiunque con 1000 messaggi. Anche Internet è garantito dalla presenza di 50 giga in rete 4G tutti i mesi.

Bisogna precisare anche il periodo promozionale attivo per questa nuova offerta di CoopVoce. Il gestore permette di avere ben 25 € di traffico telefonico in omaggio a tutti coloro che scelgono la promo entro il prossimo 4 settembre. L’offerta è aperta a tutti, senza alcun tipo di discriminazione.