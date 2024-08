La nota casa automobilistica cinese facente parte del gruppo Geely, Zeekr, ha recentemente portato avanti dei grossi annunci, il più altisonante è quello della sua nuova cella LFP (Litio Ferro Fosfato), in grado di garantire tempi di ricarica a dir poco senza precedenti, contestualmente però ha annunciato anche alcuni aggiornamenti per le sue vetture 001 e 007.

Nuova batteria per la Zeekr 007

La novità più importante è l’arrivo per questo modello della nuova batteria citata sopra, la “Golden Battery” di Zeekr con celle LFP (litio-ferro-fosfato), abbinata ad un nuovo accumulatore, migliorate anche le prestazioni, il Model Year 2025 è disponibile in 4 varianti:

Rear-wheel drive intelligent driving: 209,900 yuan (26.700 euro)

Long-range RWD intelligent driving: 229,900 yuan (29.200 euro)

Four-wheel drive intelligent driving: 229,900 yuan (29.300 euro)

4WD performance version: 299,900 yuan (38.150 euro)

Le versioni con trazione posteriore possono contare su un motore da 310kW e godono di un’accelerazione da 0 a 100Km/h in 5 secondi, la variante con trazione integrale e doppio powertrain invece gode di 475 kW di potenza e accelera da 0 a 100Km/h in 3,4 secondi, la variante performance grazie ad alcune ottimizzazioni software accelera da 0 a 100km/h in soli 2,84 secondi, questo aggiornamento arriverà anche sul modello dello scorso anno.

Il pezzo forte è la batteria, ne abbiamo due disponibili, la nuova Golden Battery da 75 kWh che consente di recuperare ben 482 km CLTC in 10,5 minuti, o la batteria Qilin di CATL da 100 kWh con autonomia che può arrivare fino a 870 km ma secondo il ciclo CLTC.

Per quanto riguarda il modello 001 invece, anche quest’ultimo sarà disponibile in cinque varianti con un prezzo di partenza pari a: 259.000, 269.000, 269.000, 299.000 e 329.000 yuan.

Qui osserviamo meno cambiamenti in quanto la vettura continua a essere offerta con o con un singolo motore da 310 kW o con un doppio propulsore da 580 kW, abbinati a batterie da 95 kWh e 100 kWh, la versione con doppio motore è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi.

Le novità arrivano per le quattro varianti più costose che ora possono contare sul sistema SEA Intelligent Drive 2.0 di Zeekr che può contare su di un LiDAR e due chip Nvidia Orin X.