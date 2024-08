Volete un drone e volete spendere poco? allora siete nel posto giusto, in questi giorni su Amazon vi aspetta la promozione migliore del momento, con la possibilità di mettere le mani su un prodotto che permette la registrazione in 4K, anche se nativo a 1080p, oltre che essere molto portatile, grazie ad un peso complessivamente inferiore ai 250 grammi.

Il drone raggiunge una autonomia più che sufficiente, infatti con la singola batteria può essere utilizzato anche per 40 minuti continuativi, raggiungendo un tempo di volo complessivamente elevato, sebbene comunque in confezione non sia presente una seconda batteria da utilizzare. Non manca all’appello il radiocomando, sotto il quale incastonare il dispositivo portatile (alias smartphone), con cui prendere visione dell’area di ripresa del drone stesso.

Non dimenticatevi del nostro canale Telegram ufficiale, dove potrete trovare i codici sconto Amazon gratis e le offerte del momento.

Drone in offerta a 30 euro: lo sconto da pazzi oggi

Oggi potete acquistare un drone ad un prezzo veramente concorrenziale, se pensate appunto che il dispositivo viene proposto a soli 35,98 euro, contro i 39,98 euro del prezzo mediano, già ridotto di quasi il 50% rispetto agli 80 euro previsti dal listino originario. Potete premere qui per l’acquisto.

Se interessati a qualche altra specifica tecnica inerente al dispositivo in questione, vi possiamo raccontare essere completamente ripiegabile su sé steso, facilitando di molto la portabilità generale, è realizzato interamente in plastica, con copertura opaca che lo rende molto più resistente e difficile da sporcare o rovinare (ma anche più elegante). All’interno della confezione, a completare comunque un set più che interessante, è possibile trovare una custodia in tessuto, che assomiglia lontanamente alle borse per computer, ottima per inserirla ovunque desideriate, proteggendo allo stesso tempo il drone stesso da urti o qualsiasi scossone potrebbe ricevere in fase di spostamento. Per gli altri dettagli potete collegarvi al sito linkato poco sopra.