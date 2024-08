Il mondo del calcio in streaming sta per subire un cambio di passo epocale. DAZN, il colosso dello sport online, ha appena annunciato una mossa che potrebbe ridefinire il modo in cui milioni di tifosi seguono le loro squadre del cuore. Da oggi, infatti, l’intero catalogo calcistico di DAZN sarà disponibile direttamente su Amazon Prime Video.

Immaginate di poter passare dalla vostra serie preferita a una partita di Serie A con un solo click. Questo sogno diventa realtà grazie alla nuova partnership tra i due giganti dello streaming. Serie A, Serie B e persino la LaLiga spagnola saranno a portata di telecomando per tutti gli abbonati Prime.

Ma attenzione, non è tutto oro quel che luccica. Gli appassionati dovranno fare i conti con alcune limitazioni. Il piano DAZN Plus, ad esempio, non è ancora disponibile su questa piattaforma. Per ora, i tifosi dovranno accontentarsi del piano Standard, al costo di 44,99 euro al mese. Un prezzo che potrebbe far storcere il naso a più di qualcuno.

C’è di più. Questa nuova offerta non permette l’accesso all’app DAZN o al suo sito web. Tutto il calcio sarà visibile esclusivamente tramite l’app di Amazon Prime Video. Una scelta che potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio: da un lato semplifica l’accesso ai contenuti, dall’altro limita la flessibilità a cui molti utenti erano abituati.

E per gli amanti del basket? DAZN non vi ha dimenticato. Il piano Start, focalizzato principalmente sulla palla a spicchi, sarà disponibile a 14,99 euro al mese. Una proposta che potrebbe attirare un nuovo pubblico verso lo streaming sportivo.

Questa mossa strategica solleva domande intriganti sul futuro dello sport in streaming. DAZN sta cercando di allargare il proprio pubblico sfruttando la popolarità di Amazon? O forse è Amazon che punta a diventare il nuovo polo dello sport online?

Una cosa è certa: il panorama dello streaming sportivo sta cambiando rapidamente. E voi, cari lettori, siete pronti per questa nuova era del calcio in streaming? La palla passa ora nelle vostre mani. O meglio, nei vostri telecomandi.