Citroen Basalt e Panda Fastback: cosa hanno in comune?

La Fiat Panda si prepara a espandere la sua famiglia con altri modelli. Dopo le modifiche della società a quest’auto iconiche e l’ingresso delle nuove versioni, la Fiat ha intenzione di lanciare presto nuove varianti, allargando ancor di più la gamma. Dopo il successo della Grande Panda, l’azienda è pronta a presentare un SUV e un SUV coupé. Il SUV coupé verrà forse chiamato “Panda Fastback”. I dettagli ufficiali su quest’ultimo modello sono però ancora molto scarsi. Solo alcuni indizi sulle sue caratteristiche ci arrivano dai mercati internazionali possono darci un’idea di come sarà l’auto. Prendendo notizie dall’India e dal Brasile, dove la Citroen ha recentemente lanciato il suo nuovo SUV coupé, la Basalt, possiamo capire come sarà costruita la nuova Panda. Perché? Questa vettura targata Citroen è costruita sulla piattaforma “Smart Car”, la stessa utilizzata per la Grande Panda, Opel Frontera, Citroen C3 e C3 Aircross ed offre una prima idea di cosa potremmo aspettarci dalla Fiat Panda Fastback.

Similitudini ipotetiche tra la Citroen Basalt e la prossima Fiat Panda

La Citroen Basalt è un SUV coupé di dimensioni piuttosto compatte con una lunghezza totale di 4,35 metri ed una larghezza di 1,77 metri. Anche se la Fiat Panda Fastback avrà un design distintivo e unico, potrebbe condividere alcune proporzioni e caratteristiche strutturali con la Basalt come la lunghezza del passo e la linea di cintura. Il modello Citroen ha anche una generosa capacità del bagagliaio di 470 litri. L’interno invece ha tecnologie moderne tra cui un utilissimo climatizzatore automatico, un quadro strumenti digitale da 7″ e un sistema di infotainment con display da 10,2″. Non è escluso quindi che la Panda Fastback possa avere caratteristiche simili.

La Citroen Basalt è poi disponibile con un motore 1.2 PureTech da 82 CV o 110 CV in India, mentre in Brasile potrebbe arrivare con un motore 1.0 turbo da 130 CV. Per la Fiat Panda Fastback potrebbero invece adottare le motorizzazioni presenti nella Grande Panda. Queste includono un’opzione elettrificata da 113 CV con batteria da 44 kWh ed una seconda versione mild hybrid a benzina da 100 CV. La Fiat Panda Fastback, considerando le caratteristiche della Citroen Basalt, ha una buona base da cui partire. Ora dobbiamo solo attendere altre notizie sul modello e scoprire se possederà o meno lo stesso appeal che ha sempre caratterizzato la gamma.