Ci troviamo in un periodo dove attualmente si stanno sviluppando molte o addirittura la maggior parte delle cose che conosciamo, soprattutto se andiamo a parlare della tecnologia. Ma questo discorso non è per tutti, come sta succedendo a ZF.

In questo arco temporale la grande azienda sta affrontando delle difficoltà dal punto di vista economico.

ZF, è arrivato il crollo?

A quanto pare l’industria automobilistica tedesca non sta attraversando un periodo di pieno vento per quanto riguarda l’ambito finanziario. Infatti è proprio nel mese di luglio 2024 che questo settore ha preso vari colpi in borsa. Sono molti i costruttori di auto che hanno riscontrato molti ma soprattutto significativi cali per quanto riguarda le quotazioni azionarie. Come ad esempio Varta sta seguendo la strada verso il delisting della borsa di Francoforte. Ma come la suddetta ce ne sono molte altre come ZF o addirittura Recaro che sta subendo un calo del mercato europeo delle elaborazioni, il quale ha portato l’azienda a dichiarare bancarotta.

Un altro nome molto famoso è BBS, uno dei più iconici produttori di cerchi , spesso impiegati nei veicoli di Formula 1, ha dichiarato bancarotta. Presentando così un istanza d’insolvenza per la quinta volta nel corso della sua esistenza.

Situazione che era già arrivata ad un punto critico, anche per ZF e molte altre aziende, già dal mese di maggio. Situazione che ha fatto ritrovare BBS la soluzione di smettere di pagare gli stipendi ai 240 dipendenti rimasti.

Come già detto anche in precedenza anche ZF, azienda molto importante nella componentistica delle auto e in specifico delle trasmissioni sta affrontando delle difficoltà. La quale ha iniziato un piano di riduzione del personale in Germania.

L’obiettivo prefissato dal management di ZF è quello di poter ottimizzare la produzione, rendendo così molto più efficienti e flessibili gli stabilimenti. Arrivando alla trasformazione per la mobilità 100% elettrica.