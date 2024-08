Un prezzo davvero più unico che raro vi attende proprio in questi giorni su Amazon, dove potete pensare di acquistare la Xiaomi Smart Band 8, smartband di buona qualità e completa di molte funzioni interessanti, ad un prezzo estremamente conveniente e competitivo, poiché oggi costerà solamente 30 euro.

Il modello in questione è caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 1,62 pollici di diagonale, un AMOLED di buona qualità, completamente touchscreen, e dal design caratteristicamente allungato sull’asse verticale, proprio come troviamo sulla maggior parte degli smartwatch in commercio. Disponibile in due colorazioni: bianco o nero, nel nostro articolo vi proponiamo solo quest’ultimo, proprio perché ha un prezzo fortemente ridotto.

Xiaomi Smart Band 8: la promozione da non perdere

Un prezzo davvero imbattibile vi attende su Amazon, la Xiaomi Smart Band 8 è originariamente in vendita di listino a 39,99 euro, una cifra di tutto rispetto che rispecchia perfettamente gli standard del prodotto, ma che allo stesso tempo è stata ridotta dall’azienda, proprio per cercare di invogliare gli utenti all’acquisto. Lo sconto applicato è del 23%, in modo tale da arrivare a spendere solamente 30,99 euro, sempre approfittando di garanzia legale della durata di 24 mesi. Lo potete acquistare qui.

La personalizzazione è elevata, infatti gli utenti possono cambiare tantissimi cinturini, oltre che scegliere fino a 200 quadranti differenti, così da cucire la smartband esattamente secondo le proprie necessità. L’autonomia è molto buona, infatti si può pensare di utilizzare il prodotto per 16 giorni consecutivi, prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica, garantendosi così una usabilità quotidiana decisamente elevata. Non manca, è doveroso ricordarlo, la resistenza agli agenti atmosferici, grazie alla sua impermeabilità fino a 5 atmosfere. Per maggiori dettagli ed informazioni, consigliamo di collegarsi il prima possibile al link inserito poco sopra.