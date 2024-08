Negli ultimi anni, la competitività tra gli operatori telefonici ha portato a un’ampia gamma di offerte pensate per attrarre nuovi clienti. Tra queste, WindTre si distingue per le sue proposte particolarmente vantaggiose, che consentono di ricevere uno smartphone 5G senza alcun costo aggiuntivo. Un’opportunità da non perdere per chi cerca un nuovo dispositivo e un piano telefonico vantaggioso.

WindTre, offerte vantaggiose e smartphone in regalo!

Attivando una delle offerte WindTre, gli utenti possono ricevere uno smartphone 5G semplicemente sostenendo il costo mensile della tariffa, senza ulteriori spese. Tra le proposte disponibili, la WindTre Start 5G si presenta come la più conveniente: al prezzo di 12,99 euro al mese, offre un pacchetto completo di minuti illimitati per chiamate verso tutti, 200 SMS e ben 200 GB di traffico dati per navigare a massima velocità.

Il dispositivo incluso con questa tariffa è il Vivo Y28S 5G, un modello che promette prestazioni elevate e connettività all’avanguardia. Per attivare l’offerta, è sufficiente recarsi in uno dei punti vendita WindTre oppure visitare il sito ufficiale del gestore. Inizialmente, i clienti dovranno affrontare una spesa per la nuova SIM, ma il vero vantaggio si realizza nel corso del tempo, con un rinnovo semplice tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

WindTre offre anche la possibilità di scegliere uno smartphone diverso da quello proposto. Se i clienti desiderano optare per un altro dispositivo presente nel listino, dovranno però tenere presente che potrebbero esserci costi aggiuntivi e spese iniziali. Per chi desidera approfondire ulteriormente le offerte, il sito ufficiale di WindTre rappresenta una risorsa preziosa per scoprire le diverse opzioni disponibili e trovare quella più adatta alle proprie esigenze.

In un mercato in continua evoluzione, WindTre si afferma quindi come un operatore in grado di unire qualità e convenienza, rispondendo alle necessità di una clientela sempre più esigente e informata sulle nuove possibilità.