WhatsApp: proteggiti dalle truffe con questo trucco

WhatsApp è senza dubbio l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, su questo non ci piove, ma proprio tale popolarità sta portando ad alcune conseguenze. L’uso continuo che facciamo dell’app ha attirato l’attenzione dei truffatori, che sfruttano vari modi per attirare le proprie vittime. Tra i diversi escamotage, i malfattori scelgono spesso la facilità di condivisione dei file per ingannare gli utenti. Sebbene WhatsApp lavori costantemente per migliorare la sicurezza della piattaforma, ci sono ancora alcuni aspetti che possono rendere il tuo smartphone più vulnerabile agli attacchi. Quale? Il download automatico dei file multimediali che abbiamo solitamente attivo di default.

Questa funzione permette il download immediato di immagini, video, documenti e messaggi vocali su WhatsApp ogni volta che sei connesso ad una rete WiFi qualsiasi. In questo modo, però, rischi di accumulare una grande quantità di file di ogni tipo nella memoria del tuo telefono. Il problema è che tra questi vi possono essere anche dati potenzialmente dannosi. Molti utenti non sono consapevoli di questa impostazione o non la modificano e lasciano così la porta spalancata alle truffe.

Per proteggersi dalle truffe su WhatsApp basta poco

Basta poco per proteggersi. Disattivare il download automatico dei file su WhatsApp è una soluzione semplice che può migliorare la tua sicurezza online. Si evita in tale maniera di scaricare automaticamente file che potrebbero contenere virus o malware e si ha il pieno controllo di ciò che si ha sul dispositivo. Altro vantaggio è che questa configurazione ti permette di risparmiare spazio sul telefono e di non consumare inutilmente i dati mobili.

Per farlo disattivare i download ti basta accedere per prima cosa alle Impostazioni di WhatsApp. Come? Con i tre pallini in alto a destra. A quel punto, nella sezione “Archiviazione e dati”, puoi trovare le opzioni per il download automatico dei media. Questa modifica ti consente di avere un doppio livello di protezione contro le truffe e riduce di molto i rischi. Disattiva questa funzione e rendi il tuo dispositivo più sicuro e proteggi la tua privacy.