Uno sconto davvero inaspettato vi attende proprio in questi giorni su Amazon, dove potete pensare di acquistare uno smartphone di assoluta qualità, riuscendo a raggiungere un livello di risparmio assolutamente inedito ed esclusivo. Stiamo parlando di Samsung Galaxy A55, lo smartphone che tutti stavano aspettando, un prodotto di fascia medio-bassa, fortemente scontato anche di quasi 200 euro rispetto al suo listino.

Le dimensioni sono di 161,1 x 77,4 x 8,2 millimetri di spessore, con un peso che in media arriva a 213 grammi, risultando comunque leggermente superiore agli standard a cui siamo solitamente abituati. Lo smartphone ha un display da 6,6 pollici di diagonale, capace di raggiungere una risoluzione massima di 1080 x 2340 pixel, con anche densità di 390 ppi, pur mantenendo tecnologia Super AMOLED di ultima generazione, con refresh rate a 120Hz, ed anche 16 milioni di colori.

Samsung Galaxy A55: la promozione è da pazzi su Amazon

Il Samsung Galaxy A55 è tutt’altro che particolarmente costoso, almeno in questi giorni su Amazon, infatti gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 349 euro per il suo acquisto, contro i 534 euro previsti di listino, così da poter arrivare a risparmiare moltissimo, pari a circa il 35% del valore originario. Ricordiamo, ad ogni modo, che si andrà ad acquistare uno smartphone no brand con garanzia di 24 mesi, solo a questo link.

Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, seguito poi da un secondario da 12 megapixel, per finire con un ultimo sensore da 5 megapixel, utilizzato per le macro e non solo. L’angolo di visuale di ripresa è di 120 gradi, con video che vengono registrati al massimo in 4K a 30 fps, mentre anteriormente è stato posizionato un sensore da 32 megapixel con apertura F2.2.