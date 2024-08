Naran Automotive si prepara a fare il suo debutto nel mondo delle hypercar. In che modo? Con una vettura che punta a competere con modelli iconici come la Lamborghini Revuelto. L’ azienda ha finalmente confermato che il prototipo della tanto attesa supercar sarà svelato al prestigioso Salon Privè, alla fine di agosto 2024. Ciò Dopo un lungo silenzio dall’annuncio iniziale nel 2020. Il cuore di questo gioiello sarà un possente motore V8 biturbo da 5 litri. Il quale sarà in grado di erogare una potenza impressionante di 1.063CV e 1.035Nm di coppia. Questi numeri collocano la Naran tra le vetture più potenti sul mercato. Assolutamente pronta ad impressionare appassionati e collezionisti del settore.

Prestazioni e produzione limitata: la Naran punta all’eccellenza

Il design della vettura è stato curato nei minimi dettagli da Jowyn Wong. Fondatore di WYN Design e noto per aver già lavorato su progetti importanti. La Naran si distingue per le sue linee affilate e aerodinamiche. Essa presenta un frontale aggressivo dotato di ampie prese d’aria e uno splitter prominente. Mentre il posteriore è dominato da un’ala imponente e un diffusore generoso. In più, sarà disponibile un pacchetto aerodinamico specifico per l’uso in pista. In modo da offrire prestazioni ottimizzate per gli amanti della velocità. L’abitacolo, completamente personalizzabile, si adatta alle esigenze di ogni cliente. Così da rendere questa vettura non solo una macchina da corsa, ma anche un’opera d’arte su misura.

Dal punto di vista meccanico, la Naran promette di essere una delle quattro posti non elettrificate più veloci al mondo. Anche se i dati sulle prestazioni specifiche non sono ancora stati rivelati. L’azienda ha anticipato che l’auto sarà dotata di trazione integrale. Ma con la possibilità di disattivarla per godere esclusivamente della trazione posteriore. Tale flessibilità dovrebbe rendere la guida ancora più entusiasmante, permettendo ai proprietari di sfruttare al massimo le capacità della supercar.

Per quanto riguarda la produzione, la vettura sarà realizzata in soli 39 esemplari, ad un pezzo estremamente esclusivo. Il costo base partirà da 2 milioni di euro, a cui si aggiungeranno i prezzi delle eventuali personalizzazioni richieste dai clienti. Questa hypercar si presenta quindi come una sfida tecnica e stilistica. Oltre che come un’opportunità unica per i pochi fortunati che potranno finalmente possedere un’automobile che promette di ridefinire radicalmente il concetto di velocità e lusso su quattro ruote.