Intel offre 500.000 euro ai lavoratori che vanno via?

La decisione di Intel si inserisce in una strategia molto più ampia che riguarda un processo di ristrutturazione che sta avvenendo a livello mondiale. Ovviamente, non è certo che venga accettata di buon grado dai dipendenti in Irlanda.

Intel propone pacchetti di buona uscita volontaria in Irlanda

La proposta è stata comunicata una settimana fa a tutti i lavoratori dello stabilimento in questione. Il pacchetto ha dei presupposti di base. Quest’ultimo prevede che i dipendenti con due anni di servizio potranno ottenere cinque settimane di stipendio aggiuntivo per ogni anno trascorso a lavorare per Intel. Inoltre, viene offerta anche un’indennità di legge irlandese, pari a due settimane per ogni anno.

I dipendenti che intendono accettare la proposta hanno tempo fino al 23 agosto per procedere ed effettuare la richiesta. Le risposte da Intel arriveranno entro il 6 settembre e l’uscita il 30 per tutti coloro la cui richiesta verrà accettata.

È però possibile che i lavoratori non accettino la proposta. Se non ci fossero abbastanza dipendenti, Intel dovrà procedere decidendo chi licenziare. Nel dettaglio, considerando che l’azienda sta procedendo licenziando il 15% della forza lavoro, in Irlanda si procederebbe mandando via 730 lavoratori.

Di recente Intel sta procedendo con diversi interventi, spostando processi di produzione di chip ad alto volume proprio in Irlanda. David Zinsner, chief financial officer, ha dichiarato che il trasferimento ha comportato un risparmio pari ad 1miliardo di dollari. Quest’ultimo riguarda soprattutto le spese in conto capitale. I primi benefici però potranno visionarsi solo nel lungo periodo.