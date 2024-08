Google Pixel 8a lo possiamo considerare come lo smartphone che rappresenta il giusto compromesso per tutti coloro che vogliono poter godere di una esperienza android stock, senza eccessi particolari, in termini soprattutto di prezzi di vendita, pur con qualche piccola rinuncia per quanto riguarda le specifiche tecniche e le prestazioni.

Lo smartphone ha prima di tutto dimensioni inferiori agli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo per la precisione 152,1 x 72,7 x 8,9 millimetri di spessore, ed anche un peso di soli 188 grammi (mantenendo comunque la piena resistenza agli agenti atmosferici). Il tutto porta ad un display OLED di qualità assoluta, ma da soli 6,1 pollici di diagonale, il quale viene impreziosito dalla frequenza di aggiornamento a 120Hz, con protezione Gorilla Glass 3.

Google Pixel 8a: il prezzo è bassissimo

Uno dei prezzi più bassi degli ultimi mesi vi attende su Amazon proprio questi giorni, infatti potete pensare di acquistare il Google Pixel 8a, andando a spendere solamente 449 euro, così da riuscire a risparmiare circa 100 euro sul listino di 549 euro (lo sconto è del 18%). L’ordine può tranquillamente essere completato qui.

Il comparto fotografico, nonostante il prezzo di vendita, rappresenta il segmento più amato dagli utenti, fervida dimostrazione di quanto non servano tantissimi sensori per riuscire a raggiungere una qualità di scatto superiore al normale. Infatti nella parte posteriore sono state integrate due fotocamere: una principale da 64 megapixel, ed una secondaria da 13 megapixel, per scatti a 9238 x 6928 pixel, con apertura F1.89, oltre ad un angolo di visuale massimo di 120 gradi. Spostando l’attenzione nella parte anteriore, invece, ecco arrivare la registrazione video in 4K a 60fps con il sensore da 13 megapixel, il quale presenta comunque anche apertura F2.2, mantenendo elevata la qualità generale anche degli scatti fotografici.