La nota azienda automobilistica Ford ha stabilito una partnership con la nota azienda N plus per la realizzazione di due e-bike ispirate a due iconici modelli della casa automobilistica, la Bronco e la Mustang.

I modelli che arriveranno saranno dunque due, vediamo insieme i dettagli.

Bronco e Mustang

Questo modello ha un design che riprende quello automobilistico e consiste in una bici a pedalata assistita con un motore della potenza di 750 W, tale unità e montata sul mozzo posteriore garantisce una coppia di 85 Newton metro e offre una velocità massima di 45 km/h, l’autonomia garantita arriva a 95 km.

È presente una doppia sospensione con un sella ispirata a quelli delle moto, come se non bastasse abbiamo anche un impianto frenante idraulico con un manubrio integrato supportato da un pannello LCD centrale che permette di monitorare le varie informazioni, come ad esempio la carica della batteria, il prezzo di vendita partirà da 4500 dollari con la possibilità di scegliere tra alcune colorazioni congiuntive pagando un supplemento di 350 $.

Il secondo modello invece celebra il 60º anniversario della Ford Mustang, non a caso è noto come 60th Anniversary Edition, Quest’ultima gode di un motore posteriore che offre 750 W e una coppia di 85 Newton metro, la velocità e l’autonomia sono le medesime del modello precedente e anche quest’ultima offre un manubrio con display LCD integrato al centro che mostrano le informazioni principali, il prezzo di vendita però scende a 4000 $ con un supplemento di 390 $ per poter scegliere tra 10 colorazioni diverse.

I due nuovi modelli sono già disponibili per il pre order e per le consegne verranno avviate entro la fine dell’anno, per quanto riguarda la disponibilità del mercato italiano ancora non si hanno notizie o comunicazioni ufficiali da parte di Ford, indubbiamente, nel caso foste interessati all’acquisto, come potete ben capire, si tratta di due bici elettriche top di gamma.