WhatsApp: presto disponibili le chat vocali con assistente virtuale

WhatsApp, l’app di messaggistica di proprietà di Meta, sta per compiere un altro passo avanti nell’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI) nei suoi servizi. Non è la prima volta che l’app lavora sull’implementazione di tale tecnologia, ma ora, secondo le fonti, sembra che la nuova versione per Android abbia rivelato la presenza di una nuova e speciale funzione. Questa dovrebbe consentire all’intera utenza di interagire in modo ancora più diretto con Meta AI grazie ad una modalità di chat vocale. La novità, di cui già si vociferava pochi giorni fa, è stata ora confermata dopo la scansione attenta del codice dell’app. L’opzione però non è ancora accessibile per i test pubblici.

La nuova funzione promette di rivoluzionare completamente l’esperienza utente. Ci sarà la possibilità di scegliere tra 10 diverse voci per Meta AI. Con così tanta scelta il livello di personalizzazione sarà altissimo. Anche se la funzione è stata trovata solo nella prossima versione Android di WhatsApp, è molto probabile che questa sarà presto presente anche su iOS.

Funzione WhatsApp: ancora in fase di sviluppo

L’integrazione di Meta AI su WhatsApp era ormai prevedibile. Sono tante le aziende che stanno puntando il tutto per tutto sull’uso dell’AI per migliorare e diversificare i propri servizi. Meta, in particolare, sta accelerando l’adozione dell’intelligenza artificiale in tutte le sue piattaforme. Il lancio di AI Studio negli Stati Uniti per creare avatar intelligenti su Instagram ne è infatti un’altra dimostrazione.

Attenzione però. Nonostante la funzione sia presente nel codice della versione beta, essa non è ancora disponibile al pubblico. Potrebbe inoltre non essere accessibile agli utenti che scaricano l’ultima beta, dato che è ancora in fase di sviluppo. Non si sa ancora con certezza quando questa funzionalità sarà rilasciata ufficialmente, ma data la velocità solita del team di WhatsApp si crede che questa non sarà lunga. Oltre all’introduzione delle chat vocali con Meta AI, WhatsApp sta lavorando anche a una nuova funzione di reazione ai messaggi con doppio tocco in una nuova versione per Android, altro sintomo del lavoro continuo di Meta per il suo servizio di messaggistica più celebre.