Si torna a parlare di una delle prossime console da gaming che presenterà nel corso dei prossimi mesi il colosso nipponico Nintendo. Ci stiamo riferendo in particolare alla prossima Nintendo Switch 2 e fino ad ora sono emerse davvero tantissime indiscrezioni di rilievo. Nel corso delle ultime ore, però, sono emersi nuovi dettagli. Secondo questi ultimi, la nuova console dell’azienda non vedrà la luce almeno prima del prossimo anno fiscale. Vediamo qui di seguito i dettagli appena emersi.

Nintendo Switch 2, fino al prossimo anno fiscale niente debutto ufficiale

Nel corso delle ultime ore sono emersi alcuni nuovi dettagli riguardanti una delle prossime console di punta del colosso nipponico Nintendo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla prossima Nintendo Switch 2. Quest’ultima a quanto pare debutterà ufficialmente sul mercato dopo quanto inizialmente previsto.

Secondo quanto è emerso, infatti, il debutto ufficiale della nuova console non è previsto prima del prossimo anno fiscale, ovvero non prima di aprile 2025. A rivelarlo, in particolare, sarebbe stato Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz, durante un podcast. Dring, in particolare, avrebbe così dichiarato:

“Nessuno degli sviluppatori con cui ho parlato prevede l’arrivo della nuova console Nintendo durante questo anno fiscale, anzi gli è stato comunicato di non aspettarsi un lancio prima di aprile 2025. Diverse persone con cui ho avuto modo di parlare sperano che la console faccia il proprio debutto fra aprile e maggio, o comunque nella prima parte dell’anno e non verso la fine”.

Secondo quanto detto, quindi, per il momento i fan di tutto il mondo dovranno attendere ancora diversi mesi prima di vedere all’opera la prossima console da gaming Nintendo Switch 2. Ovviamente dovremo attendere per scoprire se quanto è emerso corrisponda effettivamente alla realtà o meno. Tuttavia, non è la prima volta che si parla di un debutto imminente di questa nuova console e poi non ne è stato nulla. Vedremo se questa volta i rumors ci fanno azzeccato.