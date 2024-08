Nei piani del produttore tech Motorola c’è l’arrivo di nuovo smartphone di fascia media appartenente alla famiglia Moto G. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Motorola Moto G45. Nel corso delle ultime ore questo smartphone è stato avvistato in quelle che dovrebbe essere delle immagini renders “ufficiali”. A pubblicare questi renders è stato il sito web Smart Prix. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Motorola Moto G45, appare in rete in nuove immagini renders

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone di fascia media di casa Motorola è stato avvistato in delle nuove immagini renders che sanno di ufficiale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Motorola Moto G45. Le immagini in questione sono state pubblicate in rete in queste ore dal noto sito web Smart Prix.

Osservando queste immagini, possiamo quindi avere una conferma pressoché definitiva per quanto riguarda il suo design. In particolare, il nuovo smartphone di casa Motorola sarà disponibile in tre colorazioni differenti, ovvero Brilliant Blue, Brilliant Green e Viva Magenta. Sul retro, lo smartphone presenterà un modulo fotografico leggermente rialzato dove troveranno posto due sensori fotografici.

Dovremmo avere in particolare un sensore fotografico principale da 50 MP e un secondo sensore da 2 MP. Per quanto riguarda la parte frontale, troveremo un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.5 pollici in risoluzione HD+ e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Dal punto di vista prettamente prestazionale, ci si aspetta la presenza di un processore della serie 6 di Qualcomm, in particolare il soc Snapdragon 6s Gen 3, con in accoppiata tagli di memoria con almeno 4 GB dj memoria ram.

Insomma, sappiamo quasi tutto su questo nuovo smartphone a marchio Motorola. Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo device dovrebbe essere annunciato presto inizialmente per il mercato indiano ad un prezzo di partenza di circa 170 euro al cambio attuale.