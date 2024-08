WhatsApp, aggiornamento per gli username, ecco a cosa servono

Con tutte le grandi novità che sono arrivate su WhatsApp nel corso degli anni, le persone hanno potuto apprezzare sempre di più una piattaforma ad oggi fondamentale. Il colosso della messaggistica istantanea è divenuto tale pian piano, mettendo su mattone dopo mattone fino a creare un muro invalicabile. Nessun altra applicazione infatti può essere in grado attualmente di battere WhatsApp, anche se qualcuno credeva che Telegram ci sarebbe poi riuscita. Effettivamente l’applicazione colorata di azzurro dispone di tante facoltà che mancano all’interno di WhatsApp, ma gli utenti continuano a preferire quest’ultima.

Gli aggiornamenti sono in continua elaborazione da parte degli ingegneri, i quali sanno benissimo di poter dare il loro contributo per rendere WhatsApp sempre migliore. Ovviamente c’è grande attenzione verso quelli che sono i feedback degli utenti, i quali hanno avuto sempre tanta paura per la loro privacy. Proprio per questo vorrebbero salvaguardarla ancora di più e il fatto di dover concedere il loro numero di telefono per lasciarsi aggiungere su WhatsApp proprio non li lascia stare tranquilli. Proprio per questo motivo che ormai da tempo si parla di una nuova introduzione.

WhatsApp: con l’arrivo degli username, il numero di telefono servirà a ben poco

Il numero di telefono è uno degli aspetti più privati di una persona, mediante il quale si può risalire a diversi dati. WhatsApp è un’applicazione di messaggistica che si è sempre basata sui numeri di telefono e pertanto sono stati fondamentali e lo saranno ancora per poco.

Il colosso della messaggistica infatti sta per introdurre finalmente gli username, in stile Telegram. Le persone infatti in questo modo non dovranno più dare il loro numero di telefono agli utenti con cui vogliono entrare in contatto su WhatsApp, basterà un semplice nome di fantasia attribuito al proprio contatto. A breve ci saranno nuove informazioni su quando sarà disponibile la novità.