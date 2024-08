L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha dalla sua parte non solo tante offerte di rete mobile, ma anche alcune opzioni aggiuntive e tanto altro. In queste ultime settimane, ad esempio, l’operatore ba reso disponibile all’attivazione Very Full Speed, un’opzione aggiuntiva davvero molto interessante. L’operatore virtuale ha inoltre deciso di offrire gratuitamente il costo del primo rinnovo di questa offerta. Vediamo qui di seguito i messaggi.

Very Mobile, arriva Very Full Speed, opzione aggiuntiva con primo mese gratuito

In queste ultime settimane l’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta proponendo una fantastica opzione aggiuntiva. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’opzione aggiuntiva denominata Very Full Speed. Con questa nuova opzione proposta dall’operatore, gli utenti potranno aumentare il limiti di velocità massima di navigazione previsto con la propria offerta.

Solitamente, infatti, con le offerte di Very Mobile è possibile navigare con connettività 4G su rete WindTre con una velocità massima pari a 30 mbps sia in download sia in upload. Con la nuova opzione proposta dall’operatore virtuale, però, gli utenti potranno aumentare questo limite, navigando ad una velocità massima pari a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload. Si tratta di una opzione aggiuntiva piuttosto interessante e che può risultare utile a molti utenti dell’operatore.

Per attivare questa opzione aggiuntiva, gli utenti dovranno sostenere un costo di 0,99 euro al mese. Come già detto, però, l’operatore virtuale ha anche deciso di proporre il primo mese di rinnovo di Very Full Speed a costo zero. L’operatore sta avvisando i suoi fortunati clienti di questa opportunità tramite una nuova campagna SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore.

“In regalo per te la massima velocità del 4G per 1 mese! Rispondi SPEED a questo SMS per attivare subito Very Full Speed. Poi ti costa solo 0,99 euro al mese. Se lo preferisci, puoi anche attivarla sull’app in “Offerta” – “Gestisci offerta”: verymobile.it/v/v-app”.