TIM, ultime offerte d'estate: l'offerta da 300GB è gratis

Con una combinazione di grandi offerte, il mondo della telefonia mobile sembra essere entrato nel vivo della battaglia estiva. Fino a questo momento a turno i gestori avevano lanciato soluzioni mobili straordinarie ma senza entrare troppo in competizione l’uno con l’altro. Al momento invece tutto sembra essere cambiato con gli utenti che stanno trovando un forte imbarazzo della scelta. Le offerte sono tante e diverse tra loro, ma con un unico denominatore: la convenienza. Di tutto questo, TIM sembra saperne qualcosa e lo dimostrano le sue offerte attuali.

TIM ha l’asso nella manica: tra le Power c’è una promo da ben 300 giga in 5G

Considerando la prima offerta, quella da 6,99 €, ci sono minuti senza limiti e 200 messaggi con 150 giga in 4G. La seconda offerta, chiama Power Supreme Easy, arriva ad un totale di 200 giga in 4G per 7,99 € al mese.

Il bello arriva adesso: c’è un’offerta chiamata Power Special che costa 9,99 € al mese e che garantisce 300 giga in 5G.

TIM dispone dunque di offerte ottime sotto ogni punto di vista, che sia quello economico che quello che riguarda i contenuti. Oltre a tutto questo però ci sono anche dei vantaggi di cui gli altri gestori non dispongono e il primo è proprio il 5G, specialmente in occasione della Power Special. Chi sceglie un’offerta con questo standard di rete, non deve pagare alcun costo aggiuntivo per ottenerlo, né all’inizio, né in corso d’opera, né alla fine.

C’è anche un altro aspetto di cui tenere conto che di certo non è scontato: gli utenti possono avere per il primo mese l’opportunità di non pagare nulla. TIM Garantisce la prima mensilità a costo zero, per poi esigere il prezzo sopra descritto. Ovviamente non tutti hanno la possibilità di sfruttare queste grandi occasioni, in quanto le offerte del provider italiano sono disponibili ad oggi solo per chi proviene da Iliad o dai gestori virtuali.