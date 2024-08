Telepass, conosciuta soprattutto per i servizi di telepedaggio, continua a espandere il proprio raggio d’azione offrendo un ecosistema di servizi per la mobilità sempre più completo e innovativo. In occasione della stagione estiva, l’azienda ha presentato il servizio “Fast Track“, rivolto a chi viaggia in aereo e desidera ridurre i tempi di attesa ai controlli di sicurezza aeroportuali. Questa nuova offerta è pensata per rendere l’esperienza di viaggio ancora più fluida e agevole, rispondendo alle esigenze di rapidità e comfort dei viaggiatori moderni.

Il nuovo servizio Fast Track di Telepass

Il servizio Fast Track è disponibile per gli intestatari di un contratto Telepass associato a un codice fiscale, escludendo, però, chi possiede un contratto Telepass Pay X, Business o Viacard. Questo accesso prioritario ai controlli di sicurezza è attivo in diversi aeroporti italiani, tra cui Roma Fiumicino, Ciampino, Milano, Torino e Napoli. Si tratta di una comodità che Telepass offre ai propri clienti, permettendo loro di bypassare le lunghe code e di raggiungere rapidamente l’area di imbarco.

Per accedere al servizio, i clienti Telepass devono semplicemente presentarsi al varco di sicurezza degli aeroporti aderenti mostrando la propria carta d’imbarco insieme al QR code del Fast Track, visualizzabile comodamente tramite l’app Telepass. Questo QR code viene generato una volta richiesto il servizio attraverso l’applicazione, inserendo il codice fiscale e l’email collegati a un contratto Telepass attivo. Il processo è rapido e intuitivo, pensato per agevolare il più possibile i clienti.

Ogni cliente ha la possibilità di generare fino a cinque QR code Fast Track, utilizzabili per sé o per i propri compagni di viaggio. È importante sottolineare che il QR code non deve essere stampato ma mostrato direttamente dallo smartphone, una soluzione pratica che rispecchia la filosofia digitale e innovativa di Telepass.

Il servizio sarà gratuito fino al 31 dicembre per tutti i clienti Telepass Base e Plus. Dopo questa data, l’accesso gratuito al Fast Track sarà riservato ai soli clienti Telepass Plus. Telepass, con questa iniziativa, dimostra ancora una volta il suo impegno nell’offrire una mobilità sempre più fluida e integrata, con l’obiettivo di estendere il servizio ad altri aeroporti italiani in futuro.

Al servizio del cliente non solo su strada

Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales and Marketing Officer di Telepass, ha evidenziato come il nuovo servizio si integri perfettamente con la missione dell’azienda di facilitare la mobilità a 360 gradi, non solo su strada, ma anche negli spostamenti aerei. Agostinelli ha sottolineato l’importanza di offrire ai clienti un’esperienza di viaggio completa e senza intoppi, dal momento dell’acquisto del biglietto aereo fino al raggiungimento della destinazione finale.