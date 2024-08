Peter Moore, attuale Vicepresidente senior e Direttore generale Sports e Live Entertainment di Unity Technologies, ha raccontato un evento con protagonista il suo Apple Watch. L’ex dirigente Sega e responsabile della divisione Xbox di Microsoft, ha lodato il dispositivo indossabile per le sue funzioni che gli hanno salvato la vita.

Moore ha raccontato che, mentre si stava recando a prendere la figlia ha percepito un capogiro, insieme ad un senso di debolezza. Mentre l’uomo intendeva ignorare l’accaduto, l’Apple Watch ha segnalato una frequenza cardiaca bassa (bradicardia). Dopo aver avviato l’ECG il dispositivo ha segnalato un calo, con 32 battiti al minuto.

Apple Watch ha salvato davvero la vita di Peter Moore?

Dopo tale segnalazione, l’uomo è stato condotto in ospedale dove i medici hanno impiantato d’urgenza un pacemaker. Ora Moore ha dichiarato di sentirsi molto meglio e ha lodato le doti del dispositivo indossabile di Apple che con le sue funzioni gli ha salvato la vita.

Omid Yousefian ha assistito Moore nel suo percorso di guarigione. Il cardiologo elettrofisiologo della Sansum Clinic Cardiology ha sottolineato l’importanza ricoperta dall’Apple Watch in tale situazione. Il dispositivo indossabile, anche se non può diagnosticare in anticipo un infarto, è in grado di inviare degli avvisi su dei cambiamenti insoliti riguardo alcuni parametri dell’utente in questione. Fa dunque da tramite e permette agli utenti di agire in tempo.

Non è la prima volta che uno smartwatch di Cupertino riesce ad aiutare i suoi utenti, salvandogli di fatto la vita. Sono varie le testimonianze di persone che sono riuscite ad agire in tempo proprio grazie all’Apple Watch. Ovviamente, in tutti questi casi, un altro dettaglio utile è la tempestività. Dopo aver ricevuto l’avviso bisogna subito recarsi da un medico per un controllo specialistico. L’aiuto della tecnologia e un intervento repentino degli specialisti possono davvero salvare la vita delle persone.