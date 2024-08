Oppo Reno12 FS è il nuovo smartphone appartenente alla fascia media, un dispositivo che riesce a convincere gli utenti all’acquisto, mettendo sul piatto comunque prestazioni più che discrete, in questo modo sarà facile pensare di accedere a buone performance, anche grazie alla presenza di un ampio display da 6,67 pollici di diagonale, un bellissimo AMOLED con risoluzione FullHD+.

Sotto il cofano si può trovare un processore octa-core, un MediaTek Dimensity 6300, che prevede una configurazione più che valida, essendo di 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, che allo stesso tempo risulta essere perfettamente espandibile. Ciò che cattura maggiormente l’attenzione è sicuramente il comparto fotografico: il sensore principale è da ben 50 megapixel, capace di realizzare scatti di altissima qualità, passando poi per una grandangolare da 8 megapixel, finendo con un sensore macro/bokeh da 2 megapixel.

Ricevete le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Oppo Reno 12 FS: la promozione più pazza su Amazon

Lo sconto disponibile in questi giorni su Amazon è davvero impressionante, proprio perché avete la possibilità di acquistare uno degli ultimi smartphone in commercio, l’Oppo Reno 12 FS, riuscendo a risparmiare circa 50 euro dal suo prezzo di listino di 399 euro. In poche parole vi ritroverete a spendere solamente 349 euro per il suo acquisto, con una riduzione effettiva del 13%, sempre mettendo le mani su un device completamente no brand con la garanzia legale della durata di 24 mesi. Acquistatelo premendo questo link.

La batteria è l’altro punto forte del device, infatti lo smartphone descritto nel nostro articolo prevede un componente da 5000mAh, un quantitativo più che sufficiente, se confrontato comunque con gli standard a cui siamo solitamente abituati, con supporto alla ricarica rapida. Da notare che incluso in confezione, allo stesso prezzo di vendita, è previsto anche un supporto auto, utilissimo per collegare il device direttamente alle bocchette d’aerazione.