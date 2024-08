Con l’arrivo della nuova serie Pixel 9, Google sta preparando gli utenti per l’arrivo di nuove funzioni nel suo ecosistema. In attesa dell’arrivo dei nuovi smartphone sono state rilasciate numerose anticipazioni. Molte di quest’ultime, riguardano l’integrazione dell’intelligenza artificiale. L’AI verrà utilizzata per supportare alcune nuove funzionalità che promettono di offrire una nuova esperienza più all’avanguardia ed efficiente.

Sono divere le funzioni che stanno per essere introdotte. Tra cui c’è “Pixel Studio” che permetterà agli utenti di ideare nuove immagini grazie all’utilizzo di Google AI. Per procedere basterà effettuare la richiesta utilizzando un testo scritto o anche una nota vocale.

Ecco come creare immagini con l’AI sui dispositivi Google Pixel

La funzione in questione si chiama “Reimagine”. Quest’ultima utilizzerà l’intelligenza artificiale di Google per poter trasformare un oggetto qualsiasi presente nelle foto in qualsiasi altra cosa. In tal modo è possibile cambiare le immagini in base alle proprie preferenze. Gli elementi modificabili sono vari, si parte dallo sfondo, per arrivare ad un albero o anche ad una strada.

È previsto anche l’arrivo di un’ulteriore funzione, denominata “Screenshot search”. Quest’ultima permetterà agli utenti di trovare uno screenshot effettuato, utilizzando la ricerca con un linguaggio naturale.

Online stanno circolando diverse immagini che mostrano i nuovi dispositivi di Google. Quest’ultime evidenziano alcune delle caratteristiche degli smartphone Pixel 9, come la capacità di zoom della fotocamera e le colorazioni con cui verrà presentato sul mercato. Ovviamente è importante considerare che solo dopo oggi, data designata in cui i dispositivi di Google verranno presentati a tutti gli utenti a livello mondiale, sarà possibile stabilire quali saranno tutte le novità in arrivo.

Il lancio di un nuovo dispositivo mobile è sempre un evento interessante per tutti gli utenti, appassionati ed esperti. Nel dettaglio, la serie Google Pixel 9 promette di introdurre importanti novità. Non resta che attendere la presentazione dei dispositivi per scoprire cosa attende il futuro dell’azienda di Mountain View.