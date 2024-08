L’introduzione dei canali su WhatsApp ha rappresentato un importante fattore di novità. La piattaforma non si è limitata ad introdurre tale funzione. Continuano ad arrivare, infatti, continui aggiornamenti che coinvolgono i canali. Nello specifico, le modifiche riguardano l’interfaccia della funzione. A ciò si unisce l’introduzione di nuove funzioni.

Tra quest’ultime spicca un’opzione scovata nella beta di WhatsApp per i dispositivi Android. Riguarda l’introduzione delle categorie. Permetteranno di scovare facilmente un canale senza cercarlo, con una nuova distribuzione. Ora, sembra che la funzione sia in arrivo anche sui dispositivi iPhone.

Le categorie arrivano anche per i canali WhatsApp su iOS

La funzione, arrivata sui dispositivi Android lo scorso maggio, consente di migliorare la ricerca dei contenuti. Inoltre, utilizzandola gli utenti possono organizzare in modo automatico i canali. Quest’ultimi possono essere suddivisi in categorie apposite.

Utilizzando le categorie è possibile esplorare tutti i contenuti, con la possibilità di selezionare sette categorie predefinite. Quest’ultime sono Notizie e informazioni, Intrattenimento, Organizzazioni, Business, Persone e Sport e Stile di vita. Selezionando una di quest’ultime gli utenti possono restringere la ricerca e filtrare i contenuti che si intende cercare. Si tratta di un’opzione particolarmente utile che permette di esplorare i contenuti dei canali in modo facile ed inedito.

Ora, sembra che la funzione sia pronta a debuttare anche su WhatsApp per i dispositivi iOS. Le categorie per i canali sono state scovate nella beta della piattaforma. Quest’ultima è disponibile con il programma beta TestFlight.

Le categorie non sono disponibili per tutti gli utenti dunque. È però consuetudine per WhatsApp sperimentare una funzione prima di rilasciarla nella versione stabile. Nel caso delle categorie, quest’ultime sono già state testate per i dispositivi Android. Dunque, è plausibile ipotizzare che la funzione verrà rilasciata per tutti gli utenti iOS già nelle prossime settimane. Non resta che attendere per sperimentare la nuova funzione in arrivo per tutti i canali WhatsApp.