L’uso di dispositivi elettronici prima di dormire è noto per disturbare il sonno, e molti esperti raccomandano di evitarli nelle ore che precedono il riposo. Nonostante ciò, YouTube sembra consapevole che molte persone continuano ad addormentarsi con il telefono in mano, e per questo ha deciso di introdurre una nuova funzione sperimentale per i suoi utenti Premium: il Timer di sospensione, o Sleep Timer.

La nuova funzione dello Sleep Timer

Questa nuova funzionalità, attualmente disponibile solo per un gruppo selezionato di abbonati a YouTube Premium, permette agli utenti di impostare un limite di tempo per la riproduzione dei video, dopo il quale l’app si interrompe automaticamente. Questa novità è accessibile attraverso la sezione dedicata alle funzioni sperimentali di YouTube, riservata a chi utilizza la versione a pagamento del servizio. Il Timer di sospensione è in fase di test fino al 2 settembre, e permette di bloccare la riproduzione video dopo un certo periodo, senza che l’utente debba preoccuparsi di fermare manualmente il contenuto.

Per chi desidera provare questa funzione, l’attivazione è semplice: basta avere un abbonamento YouTube Premium, accedere all’app su uno smartphone, tablet o computer, avviare un video e aprire il menu delle impostazioni. Da qui, si può selezionare l’opzione del Timer di sospensione, scegliendo tra diverse durate preimpostate, che vanno dai 10 ai 60 minuti. C’è anche l’opzione di far fermare la riproduzione alla fine del video in corso.

Una volta scaduto il tempo scelto, l’app mostra un messaggio pop-up che permette all’utente di prolungare la visione se è ancora sveglio. Questa soluzione sembra essere pensata per chi spesso si addormenta guardando video su YouTube, aiutando a conservare la durata della batteria e riducendo l’esposizione prolungata agli schermi, la quale è associata a un riposo di scarsa qualità.

Anche se ancora in fase sperimentale, il Timer di sospensione potrebbe diventare un alleato per gli utenti di YouTube Premium, offrendo una gestione più consapevole e salutare del tempo passato davanti allo schermo prima di andare a dormire. Questa funzione rappresenta un ulteriore passo verso l’adattamento di servizi digitali alle esigenze di benessere degli utenti, dimostrando l’attenzione di YouTube verso una fruizione dei contenuti che tenga conto delle necessità di riposo.