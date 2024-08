ho. Mobile: il miglior operatore con la TARIFFA più BASSA

Stai cercando l’offerta telefonica perfetta? Vuoi una promozione che ti garantisca un sacco di Giga e un prezzo imbattibile? Allora ho. Mobile ha quello che fa per te! Se stai pensando di cambiare operatore e vuoi una proposta imperdibile, questa promozione è esattamente ciò di cui hai bisogno al momento. Per i nuovi clienti, il gestore offre un incredibile offerta con ben 100GB in 4G e tantissimi altri vantaggi a soli 5,99€ al mese. Un’occasione davvero da non perdere!

Ma c’è di più! L’attivazione può costarti solo 2,99€ se rientri tra i gestori scelti per il passaggio. Puoi verificare se il tuo attuale operatore è compatibile consultando la lista sulla pagina dedicata alla promo. Questo ti permette di approfittare di una transizione semplice e senza complicazioni e partire con la promo ho. Mobile sin da subito.

Tutti i vantaggi extra favolosi dell’offerta da urlo ho. Mobile

Con ho. Mobile, non ci sono brutte sorprese ad attenderti. L’offerta è totalmente trasparente e senza costi nascosti che potrebbero giocarti brutti scherzi. Se decidi di passare a ho. Mobile, puoi anche scegliere se attivare un nuovo numero o mantenere quello attuale, pagando tutto online senza neanche dover andare in negozio. E se qualcosa non dovesse soddisfarti completamente? Hai ben 30 giorni a disposizione per chiedere il rimborso, senza nessun problema o penali.

Immagina di avere 100GB in 4G, chiamate verso chiunque illimitate e messaggi senza fine a soli 5,99€ al mese. Solo con ho. Mobile hai questa grande opportunità e puoi contare anche su servizi extra come ho. Riparti, che ti permette di rinnovare la tua offerta quando finisci i Giga, hotspot, avvisi di chiamata e trasferimento di chiamata. Passando alla rete di ho. Mobile, avrai inoltre la massima velocità di navigazione ovunque tu abbia in programma di andare per le vacanze. Non perdere l’occasione di navigare in 4G a un prezzo incredibile. Che aspetti? Non farti scappare questa super offerta e approfitta subito dei 100GB di ho. Mobile.