Ho. mobile: ecco le tre migliori promozioni del mercato

Il noto operatore italiano di telefonia mobile ho. mobile ha deciso di dare una svolta al proprio mese di agosto e di lanciare delle promozioni pensate per dare il colpo di grazia al mercato e portare dalla sua parte numerosi clienti, l’operatore è già abbastanza conosciuto grazie a un passato ricco di servizi e funzionalità che hanno fatto la sua fortuna, ma ora non è tutto, da un po’ di settimane ha infatti introdotto anche la rete 5G per dare un’impennata alle proprie sottoscrizioni.

Ecco dunque che le tre promozioni in arrivo per questo mese sfruttano questo entusiasmo per rendere decisamente più frizzante la campagna estiva del provider telefonico, si tratta di tre promozioni all inclusive in grado di accontentare ogni fascia del mercato da quella più esigente senza nessun tipo di compromesso a quella che magari preferisce risparmiare qualcosa, vediamo insieme di cosa si tratta.

Tre promo per tutti i gusti

Nel dettaglio abbiamo a che fare con tre promozioni leggermente diversificate l’una dall’altra, la più nutrita parte da un prezzo mensile di 9,99 € e garantisce minuti ed SMS limitati verso tutti abbinati a 200 GB di traffico dati in 5G, le altre due invece garantiscono a loro volta sempre e comunque minuti ed SMS illimitati verso tutti con la differenza però che la promo da 8,99 € al mese offre 200 GB ma in 4G, mentre la promo da 6,99 € al mese o offre 150 GB in 4G, per il resto le promo non si differenziano per altre caratteristiche.

Il costo di attivazione di queste promozioni è di 2,99 euro ma solo per coloro che effettuano la portabilità da altri operatori telefonici virtuali, l’elenco completo è presente sul sito dell’operatore, se doveste provenire invece da uno degli operatori maggiori presenti in Italia il costo salirà a 29,90 €.

Se siete dunque interessati, non perdete tempo dal momento che ho mobile, potrebbe ritirare le promozioni dal mercato in qualsiasi momento.