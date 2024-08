WindTre vanta un listino offerte parecchio ampio ma tra le varie opzioni è la GO Unlimited Digital a ottenere il primato per via del suo costo imbattibile e degli ottimi servizi inclusi. Il gestore aveva inizialmente fissato una data di scadenza entro la quale poter richiedere la sua tariffa ma a quanto pare c’è ancora tempo per effettuare l’attivazione. Non tutti, però, possono richiedere l’offerta: trattandosi di un’opzione operator attack, soltanto coloro che effettueranno la portabilità del numero da uno degli operatori selezionati avranno la possibilità di attivarla.

Ecco, dunque, gli operatori dai quali è possibile trasferire il numero e attivare l’offerta GO Unlimited Digital di WindTre:

Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, Lyca Mobile, CM Link, Daily Telecom, DIGI MOBIL, ENEGAN, FEDER MOBILE, GreenICN, Intermatica, ITALIA POWER, NOITEL, NV mobile New, OPTIMA, OVUNQUE, PLINK, RABONA, SPUSU, TELMEKOM, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WINGS Mobile, WITHU, Elimobile, NT mobile, PLINTRON.

Costi e servizi dell’offerta WindTre GO Unlimited Digital

A rendere particolarmente interessante l’offerta WindTre GO Unlimited Digital è senz’altro il suo costo di rinnovo davvero irrisorio. I nuovi clienti dovranno sostenere una spesa di soli 10,99 euro al mese per poter ottenere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati per la navigazione.

Non sono previste spese extra né costi aggiuntivi, fatta eccezione per la spesa iniziale di 20,98 euro, necessaria al fine di procedere con l’acquisto della SIM e l’attivazione della tariffa.

Il gestore WindTre offre diverse modalità di attivazione delle sue tariffe consentendo ai clienti di scegliere se recarsi in negozio e completare in sede l’acquisto della SIM; o accedere al sito ufficiale, effettuare il preordine della SIM da ritirare in negozio; o ancora, completare l’acquisto online così da ricevere la SIM direttamente a casa, tramite corriere e senza costi di spedizione.