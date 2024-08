Se hai meno di trent’anni e necessiti di una nuova offerta telefonica che ti permetta di navigare in rete velocemente e senza grossi limiti, la WindTre Super 5G può fare al caso tuo.

Andando incontro a una spesa di soli 9,99 euro al mese, l’offerta permette di ottenere:

Minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri,

SMS illimitati verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Offerta WindTre Super 5G: come attivarla

La WindTre Super 5G può essere attivata soltanto dagli utenti under 30 o over 70. In entrambi i casi, è possibile richiedere l’offerta online o presso i punti vendita abilitati. Al momento dell’attivazione il gestore richiederà una spesa di soli 10,00 euro per la nuova SIM, che in caso di acquisto online sarà spedita tramite corriere.

L’offerta è disponibile con servizio Easy Pay incluso. Dunque, i clienti dovranno sostenere il costo di rinnovo tramite carta di credito. WindTre addebiterà automaticamente la spesa così da non dover ricaricare periodicamente la SIM. È comunque possibile optare per la versione con pagamento tramite credito residuo ma, in questo caso, sarà possibile usufruire mensilmente soltanto di 100 GB di traffico dati per la navigazione e il prezzo non subirà alcuna modifica.

L’offerta può essere ulteriormente personalizzata abbinando ad essa l’acquisto di uno smartphone a rate tra quelli proposti dal gestore. WindTre rivolge particolare attenzione ai clienti che desiderano acquistare uno smartphone a rate e propone loro ben quattro opzioni differenti, alcune delle quali consentono di ottenere un nuovo dispositivo gratis.

Per conoscere le proposte WindTre dedicate ai nuovi clienti è sufficiente accedere al sito ufficiale e selezionare l’offerta a cui si è interessati così da poterne verificare i vari dettagli; è, inoltre, possibile recarsi in uno dei punti vendita per conoscere le offerte appositamente dedicate dal gestore al proprio numero.