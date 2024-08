Tata Motors svela la Curvv: SUV Coupé su piattaforma ATLAS

Tata Motors ha presentato la versione definitiva della Curvv. Parliamo di un innovativo SUV Coupé costruito sulla nuova piattaforma ATLAS, progettata per supportare diverse motorizzazioni. La Curvv è il primo modello a sfruttare questa piattaforma, dimostrando la versatilità di ATLAS. Appare evidente che essa possa ospitare sia motori a combustione interna che propulsori elettrici.

Il SUV Curvv sarà disponibile anche con due motorizzazioni a combustione interna. Il primo motore potente è un turbo a tre cilindri da 1,2 litri. In tal caso la potenza che si ha con quest’auto è d 126 CV. La seconda tipologia è invece a diesel da 1,5 litri e produce 120 CV. Entrambe le versioni hanno trazione anteriore, con la scelta tra un cambio manuale a sei rapporti o un automatico a doppia frizione a sette velocità. I prezzi della Curvv EV in India partono da 17,49 lakh rupie, equivalenti a circa 19.130 euro.

Il nuovo SUV Curvv Tata

Per quanto riguarda le versioni elettriche, Tata Motors offre anche in tal caso due opzioni per il SUV. Il modello base ha una batteria da 45 kWh, con un motore da 152 CV, mentre la versione più performante monta una batteria da 55 kWh e un motore da 167 CV. Le autonomie dichiarate variano a seconda della tipologia e raggiungono un massimo di 425 km per quella più potente. Tata Motors punta con il SUV Curvv a rivoluzionare il mercato, combinando design, versatilità e tecnologia. Il design della versione di produzione del SUV Curvv ha subito alcune modifiche rispetto ai prototipi iniziali. Dopo le prime fasi, la società ha preferito la praticità a soluzioni estetiche più audaci. Sebbene il tetto inclinato, tratto distintivo evidente del SUV, sia rimasto anche nelle fasi successive, altri elementi sono stati semplificati.

La versione elettrica, in particolare, è caratterizzata dall’assenza della griglia frontale, ha una porta di ricarica integrata e cerchi in lega più aerodinamici. All’interno, il SUV Curvv riprende molti elementi dai modelli Nexon e Nexon EV, aggiungendo dettagli e tecnologie avanzate per migliorare la qualità. Il volante, derivato dai SUV Harrier e Safari, conferisce al tutto un tocco di eleganza. Le dotazioni tecnologiche includono comandi touch, un tetto panoramico e una telecamera a 360 gradi, aiutando qualunque guidatore nelle manovre più difficili.